. Klopi, ki so iz neuničljivega materiala nastale z reciklažo, bodo v bližini Ljubljanice stale nadaljnje štiri mesece, njihova uporaba pa bo pokazala, ali je prostor udoben za druženja in ali je ob prenovi palače smiselna tudi ureditev zelenice, ki za zdaj še ni predvidena, pravijo v Prostorožu. V urbanističnem studiu z recikliranimi cevmi, kjer je potreba, ni pa sredstev za celovito ureditev, javni prostor oblikujejo že od leta 2009. Cevi iz armiranega poliestra so tako poleg klopi postale tudi že cvetlična korita, peskovnik in del modularnega urbanega pohištva za različne dogodke. nm