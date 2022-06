Štirideset let po izginotju žene Brende se upokojeni prašičerejec David Venables na sodišču brani očitkov, da jo je davnega leta 1982 umoril prav on. Tožilstvo je prepričano, da je takrat truplo 48-letne žene odvrgel v greznico na njunem odročnem posestvu v vasici v osrčju Anglije, kjer sta pred tem skupaj živela več kot dvajset let. Motiv? Tokrat ne denar, ampak druga ženska. Ljubezen, torej. »Želel se je je znebiti, da ne bi bila na poti njegovi dolgoletni zvezi z drugo žensko,« je ob začetku sojenja zbranim v dvorani dejal tožilec Michael Burrows. Takrat 49-letni David naj bi ženo leta varal z nekdanjo materino negovalko. »Vedel je, da je greznica odlično skrivališče za truplo. In za 40 let je tudi bilo. Skoraj se mu je uspelo nekaznovanemu izmazati z umorom,« je tožilec razložil poroti.

Obtoženi 89-letnik po njegovem nezaslišane navedbe kategorično zanika. »Vse skupaj je neverjetno,« pravi. Po njegovi različici je soproga zagotovo storila samomor tako, da se je v greznico vrgla sama. Tožilstvo je prepričano, da bi bilo to nemogoče, saj bi morala ženska najprej odpreti izjemno težak pokrov luknje, splezati vanjo in jo nato za sabo še zapreti. Podobno neverjetna se jim je zdela Venablesova teorija, da je bila njegova žena morda žrtev serijskega morilca, ki je živel nekaj okrožij stran. Na posestvu namreč ni bilo nikakršnih sledi drugih, skoraj nihče pa tudi ni vedel za obstoj septične jame, da bi vanjo odvrgel truplo. Teorija se jim zdi naravnost absurdna. Veliko bolj logično bi bilo, da bi se je zaradi druge ženske znebil sam.

Obljubil, da se bo ločil

David Venables je z materino negovalko Lorraine Styles svojo ženo Brendo s prekinitvami varal petnajst let, zvezo pa sta obudila le nekaj mesecev pred ženinim »izginotjem«. Takrat naj bi ji obljubil, da se bo ločil, z njo pa začel novo življenje. V začetku maja 1982 je policiji prijavil, da Brende, ki se je borila z depresijo, ko se je zbudil, ni bilo ne v postelji ne v hiši. Deloval naj bi umirjeno, prav nič ni bil živčen, tožilstvo navaja navedbe takratnih sogovornikov. Policija jo je iskala s pomočjo helikopterja, brodili so po rekah, hodili od vrat do vrat ter govorili s prijatelji, družino in znanci. Ženska je izginila brez sledi. Mnogi naj bi zato mislili, da si je vzela življenje, pravi obtoženi. Da je bil dan po izginotju žene presenetljivo miren, je že takrat povedala tudi ljubica Lorraine. Še isti večer, manj kot dan zatem, ko je umoril ženo, je skušal imeti z njo spolne odnose, a ga je zavrnila. Nekaj tednov kasneje sta zvezo vseeno obnovila. Ko ga je ulovila z drugo žensko, ga je pustila, a sta ostala v stikih vse do njene smrti pred petimi leti.

Venables je leta 2019 kmetijo prodal svojemu nečaku, julija pa so med gradbenimi deli in praznjenjem septične jame v njej našli kosti in lobanjo. Analiza DNK je pokazala, da gre za pogrešano Brendo. Zanimivo je, da so kosti sicer našli že ob dveh drugih priložnostih, a so predvidevali, da gre za živalske. Po odkritju lobanje so vedeli, da gre za človeka. Junija lani so možakarja obtožili umora. Sojenje naj bi trajalo nekaj tednov.