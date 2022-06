Novi slovenski premier Robert Golob se mudi na svojem prvem obisku v tujini, v Bruslju, kjer se je danes srečal s predsednico evropske komisije Ursulo von der Leyen in napovedal, da bo Slovenija do konca meseca zaprosila za prvo izplačilo iz evropskega sklada za okrevanje po pandemiji. Dejal je, da nova vlada zaenkrat ne bo spreminjala nacionalnega načrta prejšnje, po katerem bo Slovenija od EU dobila skupno 1,8 milijarde evrov nepovratnih sredstev in za 705 milijonov evrov ugodnih posojil. Slovenija bi sicer lahko posojil dobila tudi za več kot tri milijarde in po Golobovih besedah bo vlada premislila, ali bo zaprosila za več teh sredstev, kar pa bi lahko zahtevalo novo potrjevanje slovenskega načrta okrevanja s strani evropske komisije.

Golob je v Bruselj odšel z napovedjo, da želi nova vlada Slovenijo vrniti v jedrno Evropo. Von der Leynova je po spoznavnem srečanju dejala, da »si deliva isto strast – Evropo«. Ena glavnih tem pogovorov je bil poleg okrevanja po pandemiji tudi načrt REPowerEU za odpravo odvisnosti od ruskih fosilnih goriv precej pred letom 2030, ki ga je nedavno predstavila evropska komisija, je dejala. Usmerjen je tudi v čisto energijo, Golob je dejal, da je eden od načrtov vlade pospešitev investicij v obnovljive vire energije, predvsem sončne elektrarne, za kar pa da bo potrebno najprej okrepiti električno omrežje. Za to so lahko po njegovih besedah najboljši način povratna sredstva iz sklada za okrevanje.

Pahor tudi za pridruženio članstvo BiH

Golob je izrekel tudi podporo statusa kandidat za članstvo v Evropski uniji Ukrajini, Moldaviji in Gruziji, ob tem pa opozoril, da ne bi smeli pozabiti na države Zahodnega Balkana. Ne gre za pogojevanja enih z drugimi, pravim, se pa Zahodnega Balkana ne sme prezreti, ampak si zasluži ambiciozno politiko Evropske unije.

Vlada sicer še oblikuje svoje stališče do načina reševanja ukrajinske krize, potem ko sta se v domači javnosti pojavili dve pobudi na to temo. Golob pa je po pogovoru s predsednico komisije dejal, da je nujno, da je Evropa enotna, da mora podpreti Ukrajino na vse mogoče načine in izražati nedopustnost ruske agresije. » Vse ostalo so nianse,« je dodal.

Premier se je danes srečal tudi z evropskim komisarjem za krizno upravljanje Janezom Lenarčičem. Jutri se bo v Bruslju sestal še s predsednikom evropskega sveta Charlesom Michelom. Slednjemu je predsednik države Borut Pahor danes poslal pismo s predlogom, da se Bosni in Hercegovini brez pogojev podeli status kandidatke za članstvo v Evropski uniji, kar da bi okrepilo proevroopske sile v državi in prilagajanje evropskim normam.

Golob ima jutri v Bruslju predvideno srečanje tudi srečanje s predstavniki politične skupine Renew v evropskem parlamentu, potem ko je bil nedavno med podpisniki predloga stranke francoskega predsednika Emmanuela Macrona za oblikovanje novega sredinskega zavezništva v evropski politiki.