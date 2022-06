Ikonični ljubljanski hoteli v španske roke

Hotele Lev, uHotel in Union bo v najem in upravljanje za 20 let z možnostjo podaljšanja prevzela španska Grupo Hotusa. Posel naj bi bil vreden okoli 110 milijonov evrov. Španci naj bi ohranili vse zaposlene, hotele pa z izjemo Uniona preimenovali.