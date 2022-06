Druga etapa dirke po Sloveniji je bila najdaljša v letošnji izvedbi dirke po Sloveniji. Merila je 174, 2 kilometra, kolesarji pa so se vozili po Štajerskem od Ptuja do Rogaške Slatine, ki že tradicionalno gosti cilj ene izmed etap slovenske pentlje. Gre za tradicionalno etapo, ki se konča s sprintom glavnine in nič drugače ni bilo tudi danes.

Spet ni šlo brez presenečenja

Ciljni sprint glavnine je potekal v veliko manjši skupini, kot je bilo to moč pričakovati. Za nenavadno selekcijo je poskrbela ekipa Bahrain-Victoriousa, ki je poskušala pripraviti teren za svojega novega sprinterja Matevža Govekarja. Dobrih 30 kilometrov od cilja so uspeli razbiti glavnino, a prvi favorit za končno zmago Dylan Groenewegen je uspel s celotno ekipo ostati v ospredju. V vodilni skupini so bili tudi vsi trije kolesarji, ki so včeraj blesteli na prvi etapi in zasedajo najvišja mesta v skupnem seštevku.

V Rogaško Slatino je na koncu skupaj prišla skupina približno 30 kolesarjev, ki se je pomerila v ciljnem sprintu. Za drugo zmago Nizozemca v Rogaški Slatini je poskrbel tudi Luka Mezgec, ki je svojega sprinterskega kapetana pripeljal v odličen položaj, 28-letni Nizozemec pa je nato na koncu brez težav zaključil delo za svojo 61. zmago v karieri.

Groenewegen je slavil pred Belgijcem Lionelom Taminiauxom in Nemcem Pascalom Ackermannom, najboljši Slovenec pa je bil Govekar na devetem mestu. V skupnem seštevku ni prišlo do nobenih bistvenih sprememb, saj so Tadej Pogačar (UAE Emirates), Rafal Majka (UAE Emirates) in Domen Novak (Bahrain-Victorious) prišli v cilj v času zmagovalca.