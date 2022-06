Oranžno vremensko opozorilo za skoraj vso državo, na Koroškem in Štajerskem nastajajo hujša neurja

V vzhodnem in osrednjem delu države so popoldne in zvečer možne močnejše nevihte s pogostimi udari strel, močnejšimi sunki vetra, nalivi in točo, opozarja Agencija RS za okolje. Ob tem lahko narasejo manjši vodotoki in hudourniki. Možna so poplavljanja meteornih in zalednih voda. Dele Koroške in Štajerske je že zajelo neurje z močnim vetrom. Po prvih informacijah o največ težavah poročajo iz občin ob reki Dravi, od Dravograda in skoraj do Ptuja, pa tudi z območja Slovenj Gradca. Aktiviranih je več gasilskih društev.