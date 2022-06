Skupno je bilo v sredo hospitaliziranih 58 bolnikov s potrjeno okužbo, torej zaradi in s covidom-19. To so trije bolniki več kot v torek. Na intenzivnih oddelkih je s potrjeno koronavirusno okužbo sedem bolnikov, število v primerjavi z dnevom prej tako ostaja enako.

V sredo so potrdili pet okužb manj kot v torek. Po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je v Sloveniji trenutno 4221 aktivnih primerov okužbe, kar je 182 več kot v torek.

Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov trenutno znaša 332, kar je 21 več kot dan prej. Število potrjenih primerov v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev pa je trenutno 198, kar je devet več kot dan prej.

Po podatkih NIJZ je z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 cepljenih 1.265.647 ljudi, z vsemi odmerki pa 1.221.960.