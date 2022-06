Sredi junija smo, kdo bi si mislil. Lipe so odcvetele, šparglji so se poslovili, enako velja za zgodnje sorte češenj. A nič hudega, poleg poznejših sort češenj zdaj na prvi tir prihajajo domači mladi krompir, stročji fižol in – sladke rumene marelice! Prav zdaj je namreč čas zorenja marelic v toplejših delih naše dežele, denimo v Vipavski dolini, kjer zorijo od začetka junija do zadnje četrtine julija, na severu se bomo z domačimi sladkali malo pozneje.

Za marelice velja, da so izjemno zdrave, gotovo ste že slišali za pakistansko ljudstvo Hunza, ki nesporno zaužije največ marelic na svetu na prebivalca. Zanimivo ljudstvo je to, njegovi predstavniki, ki še danes ne poznajo bolezni, kakršne pestijo zahodno civilizacijo, praviloma dočakajo zares visoko starost in stoletniki so pri njih zelo pogost pojav. Znanstveniki, ki preučujejo njihov fenomen, so si za zdaj edini, da se imajo za dolgoživost zahvaliti prav marelicam oziroma jedrcem z okusom po mandljih, ki jih najdemo v marelični koščici, če dobro posušeno na soncu stremo s kladivom. Vsebujejo namreč precej vitamina B 17 oziroma amigdalina, ki dokazano zavira razvoj rakavih celic. Ta jedrca je mogoče porabiti za marsikaj, je pa res, da jih je nekoliko težje pridobiti večjo količino. Uporabimo jih lahko za vse jedi, pri katerih bi sicer uporabili mandlje ali druge oreške, iz njih nastane tudi krasno polnilo za štrukelj ali potico. Lahko jih uporabimo na slan način, recimo tako, da iz sadežev, listov bazilike, trdega sira in oljčnega olja pripravimo pesto po genovsko oziroma »genovese«, ki se izjemno lepo poda k testeninam.

Iz sadežev je seveda mogoče pripraviti čuda stvari, od najrazličnejših pit in zavitkov ter biskvitov do cmokov s krompirjevim ali skutnim testom, kompota, marmelade, likerja in še česa. Če imate marelic v izobilju, verjetno razmišljate o kuhanju marmelade. To lahko porabimo na tisoč načinov, ne samo namazano na kos kruha z maslom, v palačinki ali ob koncu naslednje zime v pustnem krofu. Z njo lahko denimo obilneje namažemo kvašeno listnato testo in ga zvijemo ter spečemo – tako dobimo ljubljanski štrukelj. Če z marelično marmelado namažemo pravo čokoladno torto, dobimo nekaj podobnega slavni dunajski torti sacher. Sveže marelice se odlično ujamejo s pistacijami ali mandlji (ali z jedrci iz mareličnih koščic).

Nemara pa pokusite nekaj povsem drugačnega, svežega, kot narekuje tokratni glavni recept. In ne pozabite pravočasno ohladiti pijače, da bo kosilo zares popolno.

Solata z marelicami, pršutom in mocarelo

Sestavine za 8 porcij

750 g marelic brez koščic

1 dl oljčnega olja

1,5 žlice limonovega soka

1 glava čvrste zelene solate

1 mlada rdeča čebula

250 g mocarele ali burate

125 g narezanega pršuta

1 žlico balzamičnega kisa

morska sol

sveže zmlet poper

Priprava

1. Mrelice dobro očistimo, operemo, razpolovimo in jim odstranimo koščice (ki jih lahko damo sušit na okensko polico). Pripravimo žar oziroma segrejemo ustrezno ponev. Razpolovljene marelice premažemo z oljem ter začinimo s soljo in poprom. Pečemo jih na močnem ognju s prerezanim delom navzdol samo toliko časa, da se rahlo zapečejo (kot na fotografiji), približno 5 minut. Odstavimo jih in pustimo, da se ohladijo.

2. Med tem časom operemo, nalistamo in nacufamo solato, ki naj bo čim bolj čvrsta in hrustljava. Čebulo olupimo in narežemo na tenke rezine. V skledi dobro razmešamo limonov sok s preostankom (približno 0,6 dl) olja ter začinimo s soljo in poprom. Dodamo popečene marelice, narezano čebulo in nacufano solato ter zelo nežno premešamo.

3. Solato razdelimo na krožnike ter obložimo s kroglicami ali rezinami mlade mocarele ali burate (ki je še boljša izbira), vmes razdelimo zvitke ali kupčke čim bolj na tenko narezanega pršuta. Pokapamo z gostim balzamičnim kisom ali s čim bolj kakovostnim ekstra deviškim oljčnim oljem. Nemudoma postrežemo, poleg pa ponudimo ustrezno ohlajeno izbrano vino ali celo »aperol špric«, izjemno bo prijala tudi penina.

Čas priprave in kuhanja: 30 minut

Paradižnikova juha z rižem

Potrebujemo

1 kgzrelega paradižnika

1 veliko čebulo

3 stroke česna

1 dl terana

1 žlico paradižnikove mezge

1 šopek peteršilja

1 pest riža

morsko sol, oljčno olje.

Priprava

Čebulo nasekljamo in jo v večjem loncu posteklenimo na oljčnem olju. Medtem nasekljamo česen in ga dodamo na koncu praženja, le toliko, da zadiši. Dodamo vino in ko nekoliko povre, še narezan paradižnik, koncentrat in 3 dl vode. Ko zavre, počasi kuhamo 15 minut in začinimo po okusu; dodamo tudi polovico sesekljanega peteršilja in po želji zalijemo z malo vode, če se nam zdi pregosto. Nazadnje vmešamo opran riž in počasi kuhamo, da se zmehča na zob. Odstavimo in pustimo pokrito, da se riž do konca zmehča, nato posujemo s preostalim sesekljanim peteršiljem in postrežemo.

Klasični banana split

Potrebujemo

4 zrele banane

12 kepic sladoleda (čokolada, vanilja in jagoda)

2,5 dl smetane za stepanje

4 kandirane češnje

2 žlici limonovega soka

60 g mandljevih lističev

1 dl čokoladnega preliva

Priprava

Smetano stepemo. Banane olupimo in vzdolžno razpolovimo ter razdelimo na krožnike. Takoj jih pokapljamo z limonovim sokom. Med dve polovici banane damo po eno kepico vaniljevega, čokoladnega in jagodnega sladoleda ter vse skupaj pokapljamo s čokoladnim prelivom. Posujemo s praženimi mandljevimi lističi in na vrh nadevamo stepeno sladko smetano (ki jo lahko prelijemo s tankimi curki medu ali pokapamo z ohlajenim čokoladnim likerjem) ter obložimo s kandiranimi češnjami.