Sredstva za podeljene štipendije Rotary zbira od leta 1993 z Velikim rotarijskim plesom. Namenjena so podpori nadarjenim dijakom in študentom pri šolanju v Ljubljani ali na priznanih visokošolskih ustanovah v tujini.

»Cilj Rotary organizacije je pomagati v vsakdanjem življenju. Skladno s tem ciljem se trudimo, da bi nadarjenim in perspektivnim dijakom in študentom odprli vrata do lepše prihodnosti. Zato smo izjemno ponosni, da vsako leto podeljujemo štipendije mladih talentom. S štipendijami želimo mlade podpreti na njihovi študijski poti na priznanih ustanovah in pri razvoju strokovnih znanj. Saj veste, na mladih svet stoji,« so povedali pri Rotary klubu Ljubljana.

Matevž Matjašec, ki je prejel štipendijo v višini 4.000 evrov in bo študij nadaljeval na magistrskem programu umetna inteligenca Univerze Cambridge, je med kandidaturo za štipendijo povedal: »Ustvarjanje in reševanje problemov me navdihujeta in poustvarjata občutek smisla. Želim si, da bi lahko nekoč rešil enega od mnogih perečih problemov in izboljšal življenje ljudi.«

»S svojim znanjem in izkušnjami, ki jih iz leta v leto pridobivam na Dunaju, bi rada pripomogla k temu, da bi bila klasična glasba v Sloveniji bolj cenjena,« je o svojih načrtih za prihodnost povedala Manja Pančur, ki je prejela štipendijo v višini 10.000 evrov in bo študij nadaljevala na magistrskem programu koncertne smeri flavta na univerzi za upodabljajočo umetnost na Dunaju.