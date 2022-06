Do konca leta 2023 je še mogoče postaviti napravo za samooskrbo z električno energijo po sistemu netiranja, ki pomeni poračun na letni ravni, po tem datumu to ne bo več mogoče. Pri netiranju se količina električne energije, prevzete iz omrežja in oddane v omrežje, kompenzirata. Odjemalec na koncu obračunskega obdobja, ki je praviloma koledarsko leto, plača samo razliko, če je prevzel več, kot je oddal v omrežje. Če pa je prevzel manj, ne plača ničesar, z izjemo dajatev, ki niso vezane na količino privzete električne energije, ampak na moč.

Takšen koncept v letu 2024 ne bo več mogoč, saj direktiva EU ne dovoljuje več netiranja za tiste, ki vstopajo v sistem samooskrbe po 31. decembru 2023. »Zato je obračun po novem sistemu samooskrbe na podlagi zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (ZSROVE) in predloga uredbe o samooskrbi z električni energijo iz obnovljivih virov zastavljen na način, kot ga določa direktiva, torej brez netiranja prevzetih in oddanih količin električne energije,« so nam pojasnili na ministrstvu za infrastrukturo.

Direktiva ne dovoljuje kompenzacije

Odjemalci s samooskrbo bodo tako po novem morali plačati omrežnino na vso prevzeto energijo iz omrežja, ne pa tudi omrežnine na oddano energijo. Tako bodo tudi elektrarne za samooskrbo prispevale k uporabi omrežja. Na vprašanje, kaj to pomeni za končne odjemalce, ki so že v sistemu samooskrbe, so na ministrstvu odgovorili, da ta novost na njih ne vpliva. »Za tiste, ki bodo do vključno 31. decembra 2023 registrirani kot končni odjemalci s samooskrbo, bo sistem netiranja po EZ-1 veljal še naprej, vse dokler uporabljajo napravo za samooskrbo, za katero je bilo izdano soglasje za priključitev, na podlagi katerega so bili registrirani. Za take odjemalce se ZSROVE in predlog uredbe ne bosta uporabljala, z izjemo poglavja o enostavnem priključevanju naprav za samooskrbo, ki velja za vse.«

Za naprave za samooskrbo, katerih priključna moč ne presega 50 kilovatov, je tako omogočeno priključevanje po poenostavljenem postopku. Če odločbe distribucijski operater ne izda in vroči stranki v enem mesecu od prejema popolnega obvestila, se šteje, da je končni odjemalec s samooskrbo pridobil pravico do priključitve na distribucijsko omrežje in lahko zahteva sklenitev pogodbe o priključitvi. Obračunsko obdobje je bilo v predhodni uredbi o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije definirano kot koledarsko leto, po novem glede obračuna električne energije stranki s pogodbo o samooskrbi prosto določita trajanje obračunskega obdobja in način obračuna dobavljene električne energije.

Omogočen vstop vsem končnim odjemalcem

»Nova ureditev ohranja osnovni koncept individualne in skupnostne samooskrbe in ga nadgrajuje, saj za končne odjemalce s samooskrbo po novem določa oprostitev plačila prispevka za povečanje energetske učinkovitosti in oprostitev plačila prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji energije v SPTE oziroma postopku sočasne proizvodnje toplote in električne ali mehanske energije ter iz obnovljivih virov energije – delno ali v celoti, odvisno od primera. Omogoča se vstop v sistem samooskrbe vsem končnim odjemalcem, ki so priključeni na distribucijsko omrežje, do sedaj je bila omejena le na gospodinjske in male poslovne odjemalce. Predvidena je tudi naložbena pomoč, ki jo bo dodeljeval center za podpore,« so še dejali na ministrstvu za infrastrukturo.

Mnogi si od nove uredbe veliko obetajo, ker ne bo več osredotočena le na male odjemalce. Stanovalcem blokov bo omogočala, da sodelujejo pri proizvodnji električne energije, vendar obstaja bojazen, da se bodo pogoji za prebivalce individualnih hiš poslabšali. Zato ni odveč razmislek, da se ob odpravi netiranja uvedejo takšne spodbude, ki bodo odtehtale zdajšnje prednosti le-tega – denimo zagotavljanje primernih tarif, ki bodo bodočim lastnikom sončnih elektrarn zagotovile takšne koristi, da se bodo lažje odločili za naložbo.