John Hinckley je skušal Reagana ustreliti marca leta 1981, domnevno zato, da bi naredil vtis na filmsko igralko Jodi Foster, s katero je postal obseden, ko jo je videl v filmu Taksist z Robertom de Nirom.

Med napadom na Reagana je Hinckley ustrelil in ranil skupaj štiri ljudi na čelu s predsednikom. Vsi so preživeli, najhujše posledice pa je imel tiskovni predstavnik Bele hiše James Brady, ki je ostal delno paraliziran. Brady je z leti postal odločen borec proti strelnemu orožju v ZDA.

Na sojenju so Hinckleyja spoznali za neprištevnega in s tem nedolžnega. Poslali so ga v psihiatrično bolnišnico v Washingtonu, kjer je bil zaprt 34 let. Leta 2016 so ga izpustili, vendar z močnimi omejitvami.

Živel je lahko le v hiši svoje mame v Williamsburgu v Virginiji, njegovo gibanje je bilo nadzorovano, ni smel dajati intervjujev, ali objavljati na internetu, prav tako ni smel blizu nekdanjim in trenutnim predsednikom ter podpredsednikom ZDA, kakor tudi ne članom zveznega kongresa. Prav tako se ni smel približati Fosterjevi.

Psihiatri so že pred leti ugotovili, da je duševno zdrav in ne predstavlja nevarnosti za okolico. Sodišče je nazadnje sklenilo, da mu lahko nadzor in omejitve odpravijo 15. junija. »Po 41 letih, dveh mesecih in 15 dneh končno svoboda,« je tvitnil nesojeni atentator, ki se je v zadnjih letih naučil igrati na kitaro in namerava v kratkem izdati ploščo svoje glasbe.