»Opravil sem povsem enake postopke kot za vse druge koncerte, ki sem jih organiziral, s tem imam 25 let izkušenj doma in v tujini,« je Milan Trol, organizator koncerta hrvaškega pevca Marka Perkovića - Thompsona v Mariboru, včeraj povedal sodniku Tomažu Neudauerju. »Vso potrebno dokumentacijo smo uredili v skladu z zakonodajo. Na Policijski postaji Maribor sem bil večkrat na sestankih, kjer smo naknadno dorekli, da bo dogodek poleg naše varnostne službe varovala tudi policija. Ko smo nato dogodek objavili na Eventimu in v nekaj dneh prodali 1200 vstopnic ter razprodali koncert, se je začelo dogajati, česar ne bi pričakoval niti v najhujši nočni mori, z nenormalnimi pritiski v medijih,« je povedal. Trol od države zahteva 81.215 evrov odškodnine.

Očitali so mu hišni red

Ali se kot organizator ni zavedal tveganja, mu je vprašanje zastavil zastopnik Igor Marinšek. »Vsaka prireditev, vsak koncert, ob katerem je dvorana polna, je tveganje, zato zmeraj sledim navodilom, sodelujem z vsemi. Enako sem naredil tudi v tem primeru. Na koncu pa so mi policisti, ker smo pripravili strog hišni red, da denimo ne bo dovoljen vnos določenih stvari, očitali, češ da sem s tem nakazal, da bi lahko bilo na koncertu kaj narobe,« je pojasnjeval. Za odpovedani koncert Trol še vedno dolguje odškodnino pevcu, kupcem vstopnic je denar (okoli 30.000 evrov) vrnil. Potem pa ni mogel več vračati, je še povedal sodišču.

Trol je 10. maja 2017 najprej dobil soglasje policije za prireditev, nakar je Upravna enota Maribor 17. maja, po dodatnem mnenju policije, koncert, predviden 20. maja, prepovedala. Trol se je pritožil, a je ministrstvo odločilo šele dva dni po predvidenem datumu koncerta. Upravno sodišče je nato junija 2019 odpravilo odločbo upravne enote, zato so o dovoljenju za koncert odločali še enkrat. V spisu so v upravni enoti na 55 straneh vključili dokazila policije, Europola, posnetke Thompsonovih koncertov in temeljit vpogled v zgodovino (neo)ustaštva. Ugotovili so še, da čeprav gre za avtorske pesmi, to ne spreminja dejstva, da sporni pozdrav »za dom spremni« in vsebina Thompsonovih pesmi s spremljajočo ikonografijo simbolizirajo sovraštvo do ljudi drugačne verske in etnične pripadnosti ter poveličujejo ustaštvo. Koncert so zato maja 2020 znova prepovedali, a notranje ministrstvo je nato junija odločbo odpravilo in organizator je imel tri dni časa, da ponovno najavi koncert, tega pa ni storil. »Epidemiološke razmere so takrat dopuščale dogodke z desetimi ljudmi. Poleg tega si zamislite, da bi Milan Trol napovedal koncert sredi epidemije, ko so vsi stanovski kolegi glasbeniki sedeli doma! Za takšne koncerte potekajo dogovori več mesecev. Poleg tega si ne želim več doživeti takšne medijske gonje,« je Trol ponovil očitke zoper medije. Sodnik Neudauer ga je pri tem ustavil, rekoč, da toži državo, ne novinarje.

Prej Thompsona ni poznal

Pa je prej preveril Thomsona, je še vprašal Marinšek. Trol je odgovoril, da ga do leta 2016 ni poznal in da ni opazil, da bi bil sporen. Si je pa ogledal posnetke njegovih koncertov. »Njegova glasba mi je všeč, lepe ljubezenske pesmi ima, zato sem ga želel povabiti v Slovenijo in prirediti en dober rokenrol dogodek.« Ko je slišal za očitke o ustaštvu, pa se je pozanimal pri menedžerju Zdravku Barišiću, pridobil repertoar pesmi in dobil zagotovilo, da spornih ne bo izvajal. Predvideni repertoar pesmi je, tako Trol, pred petimi leti predložil tudi policiji v Mariboru. Naslednja obravnava bo predvidoma potekala 24. avgusta.