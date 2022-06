Pogodbe zacementirane, cene v nebo

Analitiki GZS so izračunali, da se je dolarska cena denimo industrijskega plina v primerjavi z lanskim letom dvignila za več kot 700 odstotkov, cena armaturnega železa pa v povprečju za 245 odstotkov. Gradbeniki tožijo, da komaj še držijo glavo nad vodo, in poskušajo z aneksi popraviti pogodbene vrednosti naročenih del. A tokrat to počno upravičeno, zatrjujejo v gospodarski zbornici.