Nekateri že z nekaj barve s kratkega oddiha, drugi neposredno s klubskih obveznosti. Slovenska košarkarska reprezentanca se je včeraj zbrala pred peto in šesto tekmo prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo proti Hrvaški (četrtek, 30. junija, v Stožicah ob 20.15) in Švedski (nedelja, 3. julija, v Stockholmu ob 17. uri), vzdušje v moštvu pa je bilo prešerno, kot je vedno ob snidenjih reprezentatov po daljšem obdobju. Selektor Aleksander Sekulić na prvem treningu še ni mogel pozdraviti Luke Dončića, ki naj bi treninge po zadnjih informacijah lahko začel 27. junija, Gorana Dragića, ki se bo pred poslovilno tekmo s Hrvaško soigralcem pridružil danes, Žana Marka Šiška, ki v Nemčiji z Bayernom bije finalno bitko proti Albi, in Vlatka Čančarja. Slednji bo tretji kvalifikacijski cikel zaradi saniranja poškodbe stopala, ki jo je staknil med sezono v ligi NBA, izpustil, kar je velik udarec za Sekulića.

»Izziv,« je selektor Aleksander Sekulić izustil ob vprašanju, kako se počuti ob dejstvu, da je pred vsakim kvalifikacijskim ciklom obdobje za pripravo različno dolgo. Tokrat imajo reprezentance »razkošje«, da se lahko na tekmi pripravljajo kar dva tedna. »Časa je več kot novembra in februarja. Igralci se odlično poznajo, a bo potreben čas, da se 'resetirajo' od napornih sezon in preklopijo na reprezentančni sistem. Lani se je izkazalo, da je bilo časa dovolj, in verjamem, da ga bo tudi letos,« je misel nadaljeval Sekulić. Tokratna situacija je nekoliko specifična, saj sta tekmi s Hrvaško in Švedsko po porazih proti Finski sila pomembni, a bo prva v Stožicah hkrati tudi poslovilna Gorana Dragića v slovenskem dresu. »V pogovoru je Goran izrazil željo, da igra na polno. S tem je pokazal svoj karakter in odnos do slovenske reprezentance ter potrdil vse tisto, kar je doslej naredil za slovensko košarko.« Pred tekmama s Hrvaško in Švedsko bo Slovenija v soboto, 25. junija, igrala še pripravljalno tekmo z Italijo v Trstu, a je bolj kot ne jasno, da v okrnjeni postavi. »To je lahko dobro, lahko pa tudi slabo. Dejstvo pa je, da moramo znati igrati tudi brez Dončića na parketu, in to tekmo bomo izkoristili kot pripravo na takšen scenarij. Hkrati pa bomo tako tudi otežili pripravo Hrvatom na nas.«

Ni sicer še povsem izključeno, da ne bo Dončić vseeno igral tudi proti Italiji. Zvezdnik Dallasa si je zelo želel, da bi se soigralcem priključil že pred zgoraj omenjenim rokom, a ga ustavlja birokracija. »Od leta 2017 mednarodna košarkarska zveza Fiba pokrije zavarovanje za igralce NBA za 28 dni. Prizadevamo si uresničiti Dončićevo željo in poskrbeti, da bi lahko prišel pred 27. junijem, a nam Fiba ne pomaga in se naslanja na pogodbo z NBA. Kljub temu da smo dogovorjeni z Dallasom in da bi mi pokrili dodatne stroške zavarovanja,« je pojasnil direktor reprezentance Matej Likar. Pri Košarkarski zvezi Slovenije so pred dnevi dobili tudi dopis Fibe, da lahko igralci iz lige NBA sodelujejo le na dveh od treh tekmovanj, ki prihajajo. »To vključuje tretji in četrti kvalifikacijski cikel za svetovno prvenstvo ter evropsko prvenstvo. Če pa hoče igralec sodelovati na vseh treh tekmovanjih, potrebuje dovoljenje kluba. Mi s tem nimamo težav, saj smo ga od Dallasa že pridobili.«