Nika Autor je 6. junija v intervjuju za Dnevnik razložila, kakšne težave ima s plačilom honoraja za razstavo Če bi gozdovi govorili, bi se od žalosti posušili, ki je še do 20. junija na ogled v Muzeju sodobne umetnosti Metelkova. Preko Delavske svetovalnice.je sprožila postopek izvršbe za plačilo opravljenega dela pri razstavi. Ta je ob tem objavila tudi javni poziv, v katerem ministrstvo za kulturo sprašuje, kako bodo ukrepali glede plačil delavkam in delavcem v kulturi, ki delujejo za javne zavode.

Kot je pojasnil Goran Lukić iz svetovalnice, se pri tem sklicujejo na direktorja Moderne galerije Aleša Vaupotiča, ki je konec januarja letos pisno potrdil stroškovnik razstave. Z izvršbo terjajo približno 10.500 evrov, Moderna galerija pa se je do tega opredelila negativno s svojimi argumenti. Tako gre zadeva zdaj po sodnih poteh, je povedal Lukić. Po oceni avtorice razstave, bi se pri kakršnihkoli izgovorih in vedno novih argumentacijah bilo treba osredotočiti na to, da ne obstajata dve zgodbi. »Obstaja ena zgodba, in to je, da nisem dobila plačila za opravljeno delo,« je dejala. Po njenih besedah je vodstvo njej in kustosinji Bojani Piškur pisno potrdilo plačilo avtorskega honorarja po ceniku 6,5 evra na uro. Direktor se je plačilu izogibal in je oba računa, ki ju je izstavila, najprej zavrnil, potem ko je Delavska svetovalnica stopila v pogajanja, pa je bil plačan eden. Po petih mesecih je sedaj po njenih besedah predlagal, da bi zaplet rešil na način, da bi njena dela dal v izredni odkup. Ker tega ni pisno zagotovil, je Nika Autor od te možnosti odstopila.

Moderna galerija: Ponudili so odkup

Iz Moderne galerije so v torek javnem pismu pojasnili, da je Moderna galerija plačilo njenega računa, na podlagi katerega je po pooblaščenem odvetniku zoper Moderno galerijo sprožila tudi izvršilni postopek, zavrnila zato, ker se nanaša na izdelavo filmskega in fotografskega gradiva, ki je predmet razstave v MSUM. »Moderna galerija posebej poudarja, da teh avtorskih del oziroma dela zanje ni nikoli naročila. Dr. Autor z Moderno galerijo nima in ni imela sklenjene ne pogodbe o zaposlitvi ne kakšne druge pogodbe, ki bi pomenila podlago za uveljavljanje stroškov iz zavrnjenega računa,« je zapisano v javnem odzivu Moderne galerije. Kot so še navedli so avtorici predlagali podaljšanje njene razstave in naknadni odkup njenih avtorskih del, »vendar je dr. Autor to žal zavrnila, ker Moderna galerija ni mogla dovolj hitro zagotoviti dodatnih sredstev za odkup.«

Zaposleni proti javnemu pismu

Dan po objavi stališča direktorja Moderne galerije so se oglasilo tudi 23 tam zaposleni, ki so se ogradili od na spletni strani Moderne galerije objavljenega sporočila za javnost v zvezi z neizplačanimi honorarji umetnici Nika Autor, češ da je bila spletna stran galerije kot uradni kanal komuniciranja javnega zavoda izrabljena. »Nasprotujemo, da v svojem polemiziranju z umetnico in novinarji, ki je že samo po sebi sramotno za institucijo, direktor nastopa v imenu Moderne galerije, torej posredno tudi v našem imenu,« so zapisali v izjavi kolektiva Moderne galerije. »Odklanjamo, da se skuša s tako izjavo tudi v našem imenu preusmerjati pozornost z nesposobnosti vodenja javnega zavoda,« so še dodali pod izjavo podpisani zaposleni v Moderni galeriji. sta, cr