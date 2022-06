Angleže, ki so po štirih krogih še brez zmage (po dva remija in poraza), zadnji v skupini in z razliko v golih 1:6, so na stadionu Molineux v Wolverhamptonu šokirali Madžari. Vodilni gol je v 16. minuti dosegel Roland Sallai, član Freiburga, v končnici pa so gostje v le desetih minutah zadeli še trikrat: znova Sallai (70.), Loic Nego (78.) in Zsolt Nagy (80.). Za Anglijo je to najhujši domači poraz po letu 1928 (pred 94 leti jih je premagala Škotska s 5:1), Madžarska, ki se ni uvrstila na SP 2022 v Katarju, pa je po dveh tretjinah lige v skupini s tremi velesilami prva.

Domači selektor Gareth Southgate je v primerjavi s sobotno tekmo z Italijo (0:0) zamenjal devet igralcev. Gostitelji so imeli kar 67-odstotno posest žoge, a brez pravega učinka (dva strela neposredno na gol), Madžari pa so iz petih strelov v okvir vrat dosegli štiri gole. »Doživeli smo šokantno izkušnjo, ki je vsaj zame najhujša, odkar sem leta 2016 postal selektor. Po dolgi in naporni sezoni nisem želel še dodatno utrujati najboljših igralcev, zato sem opravil toliko menjav in dal priložnost mlajšim. Razumem odziv in nezadovoljstvo naših navijačev na stadionu, za poraz pa prevzemam odgovornost,« je dejal Gareth Southgate, kapetan Harry Kane pa je dodal: »To je bil večer za pozabo, a zdaj ni časa za paniko. Dvigniti moramo glave.«

Leta 1957 je Italija prvič dobila najmanj pet golov - proti Jugoslaviji v srednjeevropskem pokalu (v Zagrebu pred 45.000 gledalci je bilo 6:1), 65 let kasneje so za skoraj enako veliko »porcijo« poskrbeli Nemci. A polom gostov bi lahko bil še hujši, kajti po 69 minutah je bilo že 5:0, potem ko so zadeli Joshua Kimmich (10.), Ilkay Gündogan (45./11-m), Thomas Müller (51.) in Timo Werner (68., 69.). Italijansko sramoto sta nato delno ublažila Wilfried Gnonto (78.) in Alessandro Bastoni v četrti minuti sodnikovega dodatka. Nemci so imeli občutno večjo posest žoge (v odstotkih 64:36), pri strelih na gol sta bili ekipi skoraj izenačeni (16:15), Italija, ki je na prvih treh tekmah dobila le dva gola, pa jih je tokrat prejela kar pet.

Italijanski selektor Roberto Mancini je že pred začetkom lige dejal, da lahko zaradi številnih novincev v reprezentanci pride do (visokih) porazov. »Vedeli smo, da je Nemčija dobra, a sem vseeno jezen in razočaran. V prvem polčasu smo jim prepustili preveč prostora in se nismo dobro branili. Ker nekatere stvari v igri niso delovale, smo se odprli in skušali s protinapadi spremeniti potek, a takšna taktika je vedno tvegana,« je ocenil Roberto Mancini. A meni, da vse ni bilo črno: »V naši igri je bilo nekaj dobrih stvari. En neuspeh ne more izbrisati vsega dobrega, kar je bilo prej. Vztrajali bomo na zastavljeni poti, prišli pa bodo dobri in slabi trenutki. Boju za prvo mesto v skupini je še povsem odprt.« x

Liga narodov A, 4. krog, skupina 1: Danska - Avstrija 2:0 (2:0), Francija - Hrvaška 0:1 (0:1), vrstni red: Danska 9, Hrvaška 7, Avstrija 4, Francija 2, skupina 2: Islandija - Izrael 2:2 (1:1), vrstni red: Izrael (-1) 5, Islandija (-1) 3, Albanija (-2) 1, skupina 3: Nemčija - Italija 5:2 (2:0), Anglija - Madžarska 0:4 (0:1), vrstni red: Madžarska 7, Nemčija 6, Italija 5, Anglija 2, skupina 4: Nizozemska - Wales 3:2 (2:1), Poljska - Belgija 0:1 (0:1), vrstni red: Nizozemska 10, Belgija 7, Poljska 4, Wales 1. x