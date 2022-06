Poleg tega, da je nogomet daleč najbolj priljubljen šport na svetu, gre tudi za igro, ki je bila v, denimo, zadnjem stoletju, deležna zelo malo sprememb pri osnovnih pravilih. Če vzamemo za primerjavo samo globalno drugi najmočnejši ekipni šport, košarko, so v njej denimo uvedli časovno omejitev napada, ki so jo kasneje tudi krajšali, pa met za tri točke, ki je prav tako v različnih organizacijah doživljal premikanja bližje in dlje od koša, namesto dveh polčasov so uvedli četrtine, drugače so zarisali samo igrišče in še in še.

Jasno, marsikdo bi pri nogometu kot veliko spremembo navedel uvedbo tehnologije na golovi črti, ki je bila na svetovnem prvenstvu uporabljena leta 2014, ali videonadzora oziroma sistema, ki ga povsod najbolje poznajo pod kratico VAR, ki so ga na SP prvič uporabili pred štirimi leti. A čeprav je ta močno, kot verjetno še nič v zgodovini, vplivala na spremljanje in dojemanje nogometnih tekem in njenih posameznih elementov tako za gledalce kot za nogometaše, osnovnih pravil v resnici ni spreminjala, temveč predstavlja zgolj dodaten nadzor nad (ne)odločitvami glavnega in linijskih sodnikov. Igro naredi, vsaj v teoriji, pravičnejšo. Sicer pa se iz zadnjega obdobja lahko spomnimo denimo uvedbe kartonov leta 1970 na svetovnem prvenstvu v Mehiki, prepovedi vratarjem, da z rokami primejo žogo, ko jim jo soigralec poda z nogo, kar je v veljavo stopilo leta 1992, ali povečevanje števila dovoljenih zamenjav igralcev. V obdobju, ko se je nogomet po prvem valu epidemije koronavirusa nadaljeval, so jih dovolili celo pet, vse skupaj pa se je pokazalo za tako dobro rešitev, da se je pravilo obdržalo. In bo v veljavi tudi na letošnjem svetovnem prvenstvu v Katarju.

Kamere na sodnikih

To je ravno pred dnevi potrdil tudi Mednarodni odbor za nogometna pravila (Ifab) v Dohi v Katarju, kjer je bila letna skupščina, ki je bila sicer predvidena že za marec, a so jo zaradi ruske ofenzive v Ukrajini prestavili na junij. Pravilo skupno petih menjav igralcev je tako tudi uradno vpisano v pravila nogometne igre, pri čemer pa jih lahko trenerji, da ne bi bilo preveč zavlačevanja in časa, ki gre v nič, lahko opravijo ob treh različnih prekinitvah ali ob polčasu. Prav tako so sprejeli pravilo, da je ob dovoljenju organizatorja posameznega tekmovanja mogoče povečati število rezervnih igralcev z 12 na 15. To pomeni, da bo skupno število igralcev v moštvu naraslo na 26 – toliko jih je bilo sicer lahko že na lanskem evropskem prvenstvu, a jih je lahko vsak selektor za vsako tekmo določil le 23. »Omenjene spremembe so imele močno podporo celotne nogometne skupnosti, ki je le redko tako zelo enotna,« je ob tem povedal predsednik Mednarodne nogometne zveze (FIFA) Gianni Infantino.

A še bolj kot to so zanimive nekatere druge novosti in spremembe, ki so jih na skupščini sprejeli oziroma potrdili, a sprva samo kot poskusne na točno določenih tekmah oziroma tekmovanjih, ki jih bodo za to določili naknadno. Če so bodo izkazale za dobre ali ustrezne, pa bi jih kasneje lahko uvedli tudi na uradnih. Tako bodo denimo sodniki opremljeni s posebnimi kamerami, ki bodo bolj jasno razkrile neprimerna obnašanja nogometašev, sodniki pa bodo med samimi tekmami tudi razložili svoje odločitve, čeprav še ni povsem jasno, kako bi to potekalo. Tekmovanja, v katerih si ne morejo privoščiti sistema VAR, pa bodo preizkusila manj kakovostne video posnetke, na podlagi katerih naj bi bilo prav tako lažje sprejeti pravilno odločitev.

Dodatna tehnologija

No, pravo revolucijo pa bi lahko pomenila sprememba pravila, po katerem bi se žogo, ko ta zapusti igrišče, nanj ne več pošiljalo z rokami, temveč z nogo. Za to idejo stoji vodja globalnega razvoja pri Fifi in nekdanji dolgoletni trener Arsenala Arsene Wenger, ki je prvič to predlagal že pred dvema letoma, prve neuradne teste pa je medtem že opravila Nizozemska nogometna zveza, ki je na podlagi videnega predlagala, da je vse skupaj zrelo za uradni preizkus. Natančne protokole bodo še določili, zato tudi ni znano, ali bodo preizkusili izvajanje avta z nogo po celem igrišču ali le takrat, ko se ti zgodi na obrambni polovici določene ekipe, kot je sicer v osnovi predlagal Wenger. »Cilj je igro narediti hitrejšo in bolj spektakularno. Morda bi morali določiti, da se lahko avt izvaja z nogo, vendar le, denimo, če se to zgodi v petih sekundah od trenutka, ko žoga zapusti igrišče. Na ta način bi bilo zavlačevanja bistveno manj,« je povedal Arsene Wenger, čigar tudi drugi sprejeti predlog je povezan s tem, da bilo več »čiste« igre – čas tekme bi z 90 minut namreč skrajšali na 60, a bi ura tekla le takrat, ko bi bila žoga v polju.

In če smo že toliko omenjali VAR in druge tehnološke pripomočke – zna se zgoditi, da bo že na letošnjem SP v uporabi tudi polavtomatsko zaznavanje prepovedanega položaja, ki bi ga uporabili kot pomoč sodnikom. Sistem, ki so ga testirali v zadnjih dveh letih, naj bi prepovedani položaj zaznal v le nekaj sekundah, rezultati pa so po besedah Infantina zaenkrat zelo zadovoljivi.