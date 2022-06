Novi fosili so ena najbolj priljubljenih skupin nekdanje Jugoslavije, ki že vse od sedemdesetih let prejšnjega stoletja navdušujejo staro in mlado. Zaradi sloga so jim nadeli vzdevek »jugoslovanska Abba«. Na vrhuncu priljubljenosti so letno opravili več kot 300 koncertov. Zadnje čase jih imajo manj, ta konec tedna pa bodo dvakrat nastopili tudi pri nas – v soboto v poletnem gledališču Studenec pri Domžalah, v nedeljo pa v avditoriju Portorož.

Hrvaška pop skupina je na sceni že več kot pol stoletja, trenutni člani v njej igrajo več kot 40 let. Postali so več kot prijatelji, so družina. Skupaj so preživeli marsikaj, pred desetimi leti tudi smrt dolgoletnega člana zasedbe Nenada Šarića, sicer soproga pevke Sanje Doležal.