Dopisništvo RTV v Funafutiju

Modro vodstvo RTV se spogleduje z idejo, da bi zaradi varčevanja ukinilo dopisništva v Rimu, Berlinu, Moskvi in Bruslju. No, zaradi nam povsem neznanega razloga bi odprlo dopisništvo v Bangkoku. Mi pa modremu vodstvu RTV predlagamo, da ob vseh teh silnih prihrankih odpre dopisništva v Funafutiju, Nuku'alofi, Majuru in Basseterru. Najboljšemu izmed najboljših novinarjev na RTV pa bi nujno moralo pripadati dopisništvo v Port Louisu. Pričakujemo, da bo sicer največji naval za Funafuti, zato predlagamo, da na dopisništvo RTV v tem čudovitem glavnem mestu Tuvaluja prestavijo kar celotno uredništvo izjemne večerne oddaje Panorama.