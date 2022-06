Šolskim skladom le manjši del dohodnine

Lanskoletna sprememba zakona o organiziranju in financiranju vzgoje in izobraževanja je šolskim (in vrtčevskim) skladom omogočila pridobitev dela dohodnine kot donacijo. Nasprotno od drugih upravičencev do teh sredstev lahko posameznik šolskemu skladu nameni le 0,3 odstotka in ne na primer celega odstotka odmerjene dohodnine.