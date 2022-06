Na Muzejski ploščadi Metelkova so se povezali Slovenski etnografski muzej (SEM), Narodni muzej Slovenije, Muzej sodobne umetnosti Metelkova (+MSUM) in Slovenska kinoteka - filmski muzej in pripravili bogat program, ki vključuje razstave, delavnice, rokodelski sejem, koncert, performans in programe za družine. Zanimiv program se obeta tudi v Muzeju novejše zgodovine, kjer so poleg ogleda razstav za otroke med 18. in 21. uro pripravili delavnico animiranega filma z društvom Slon. Kot so zapisali v povabilu, bodo otroci v povezavi z razstavo ob 50. obletnici odprtja prvega avtocestnega odseka v Sloveniji v animiranem filmu ustvarili svoje čarobne ceste in poti ter se skupaj odpravili na popotovanje v nove kraje. Preveriti velja program sobotnega popoldneva v Narodni galeriji, kjer poleg številnih delavnic, ki bodo namenjene predvsem najmlajšim, pripravljajo vodene oglede po stalnih galerijskih zbirkah. Zanimivo bo tudi v arheološkem parku Emonska hiša, kjer bodo organizirali krožne poti po ostankih Emone, med 21. uro in 21.30 pa uprizorili kostumske prizore iz življenja Rimljanov. Vodstva bodo organizirana tudi v poslopju državnega zbora.

Prva muzejska noč za vilo Zlatica

Prva muzejska noč bo letos za vilo Zlatica, ki odpira vrata prenovljene meščanske hiše. Ob tej priložnosti bodo na vsako polno uro pripravili vodenje po domu nekdanjega ljubljanskega župana Ivana Hribarja in ponudili vpogled v življenje slovenske meščanske družine z začetka 20. stoletja. Ker vodstva potekajo za skupine do pet ljudi, samostojen ogled pa ni mogoč, so obvezne prijave na elektronskem naslovu prijava@mgml.si. V Galeriji Jakopič bo ob 21. uri po razstavi Fotografija kot življenjska izbira, gre za izbor 300 fotografij, ki predstavlja celosten pregled opusa Letizie Battaglia, popeljala kustosinja in vodja galerije dr. Marija Skočir.

Pester program so pripravili tudi v Tehniškem muzeju Slovenije v Bistri. Tokrat so povabili podjetniški inkubator Kočevje, ki bo predstavil kubo robote z delavnico, namenjeno družinam in otrokom, starejšim od 6 let. Pripovedovalska skupina Tu in tam bo ob 19. uri uprizorila predstavo Ta je pa res garač po motivih slovenskih ljudskih pravljic. Pol ure kasneje bo France Turnšek pripravil prikaz krojenja. Obiskovalci muzeja si bodo lahko ogledali starodobno vozilo fiat balilla 508 cabriolet garavini iz leta 1935 ter predstavitev restavratorske službe TMS. V Muzeju pošte in telekomunikacij v Polhovem Gradcu bodo ob 19. uri pripravili delavnico S konjičkom po muzeju, ob 20. uri pa pripravljajo vodeni ogled po muzejskih zbirkah.

Pestro bo tudi v Kamniku, kjer vabijo v Medobčinski muzej Kamnik na grad Zaprice. Letošnja muzejska noč bo z morskim pridihom, saj odpirajo kar dve razstavi, povezani s slovenskim primorjem. Ob 18. uri bo kratka, 15-minutna projekcija Kamniške noči – 20 let, ob 18.30 pa sledi otvoritev muzejske noči s slavnostnimi nagovori in predstavitvijo programa ter odprtjem gostujoče razstave Pomorskega muzeja Sergeja Mašere Piran Slovenske ladje s poudarkom na ladji Kamnik in likovne razstave Mihe Maleša Piranski motivi. Tea Kregar pa bo med 19. in 20. uro vodila delavnico izdelovanja periskopa.