Nepreslišano: dr. Marjan Hočevar, izredni profesor na FDV v Ljubljani

Slovenski turizem prinese zelo veliko v bruto družbeni proizvod, a glede na našo majhnost in specifičnost, ujetost v srednjeevropski prostor, nima velike teže med narodom. Bolj gre za umišljenost in prepotentnost ljudi, ki delajo v turizmu, da smo nekaj posebnega in butičnega. Kar me spominja na to, ko pravijo, da bi morali biti mala Švica, a za malo Švico potrebuješ Švicarje. Govorjenje o butičnem turizmu in tem, da smo zeleni in nekaj posebnega, ima trhle temelje. Zelenost naj bi bila razlog, zakaj je nekaj butično in drago, toda ljudje, ki so ekološko ozaveščeni, niso hkrati potrošniki dragih stvari. Ljudje, ki jih nagovarja slovenski turizem, niso petični gostje v smislu, da so opulentni, z jahtami in zlatimi kljukami. Ne pričakujejo od povprečne nastanitve, ki je deklarirana kot ekološka, da je zato dvakrat dražja. Tisti, ki resno preučujejo slovenski turizem, ugotavljajo, da je glede na cene v našem turizmu kakovost storitev in nastanitev pod nivojem. To je lahko videl vsak, ki je šel na nastanitev z boni. Za enako ceno ali nižjo dobite boljšo nastanitev v Italiji ali Avstriji.