Ali Evropa obstaja?

Evropa previdno znižuje ton vojaške pomoči Ukrajini in se vrača v položaj neprizadetega opazovalca. Ideja, da naj se Ukrajina vda Ruski federaciji, postaja vedno bolj privlačna. To poznamo. Z obžalovanjem je nemočno gledala, ko je srbska vojska najprej odvzela Hrvaški ozemlje v Kninski krajini in potem do tal porušila Vukovar, bombardirala Zadar in Šibenik, zavzela Slavonijo in obkolila Dubrovnik. Ob porušenju Mostarja in obkolitvi Sarajeva je bil njen položaj opazovalca že samoumeven. Običajen izgovor za nevtralnost je bil, da je bila med drugo svetovno vojno Hrvaška fašistična, bosanski muslimani so sodelovali s Hitlerjem, Srbija pa je bila zaveznik. Ob genocidu v Srebrenici evropski vojaki niso več bili samo opazovalci, ampak soudeleženci. Potočari so veličasten spomenik evropskemu pragmatizmu.