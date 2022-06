Ta marmelada je ravno prav sladka in ravno prav kompaktna, pa še čudovite rdeče barve je. V nadaljevanju opisan postopek priprave marmelade lahko uporabite za pripravo marmelade s katerim koli sadjem, uporabite kar imate na razpolago. Čez leto lahko uporabite kar 2 vrečki zamrznjenega mešanega gozdnega sadja, poleti, ki bo na razpolago veliko svežega sadja, pa seveda uporabite eno vrsto sadja ali poljubno razmerje mešanice sadja.

Priprava marmelade je res enostavna in hitra. Sadje zavrete z izbranim želirnim sredstvom in sladkorjem, nato sadje spasirašte in ko zavre, kuhate še 3 minute – to je to! Za varno shranjevanje marmelade kozarčke in pokrove pred napolnitvijo z marmelado za 15 minut postavite v pečico, ogreto na 110°C, da se resnično sterilizirajo. Nato še vroče previdno napolnite z vročo marmelado in dobro zaprite, nato pa pokrite pustite počivati na pultu, da se ohladijo.

Če marmelado pripravite doma, je dosti bolj zdrava, pa še količino sladkorja lahko prilagodite okusu. Ko vam torej zapaše odlična domača marmelada, najprej pripravite to gozdno marmelado, nato pa poskusite še te ostale marmelade:

Najbrž ne potrebujete nasveta, kako uporabiti to slastno marmelado. Vseeno je tu še nekaj idej:

•Najboljša bo kar na kruhu z maslom. Morda tudi v sendviču z arašidovim maslom!

•Seveda ne pozabite na palačinke.

•Uporabiš jo lahko tudi v slastnih skutinih kozarčkih.

•Čudovita je umešana v ovseno kašo.

•Ali pa dodatek v čeznočnih ovsenih kosmičih.

SESTAVINE (za približno 6 manjših kozarčkov):

1 kg gozdnih sadežev (sveže ali zamrznjeno sadje)

300 g (rjavega) sladkorja

1 vrečka želirnega sredstva 3:1

PRIPRAVA

Sadje operite in po potrebi narežite na manjše koščke.

Čiste kozarčke in pokrove za 15 minut postavite v pečico, ogreto na 110°C.

V kozicote daj sadje, sladkor in želirno sredstvo 3:1. Kozico postavite na štedilnik, premešajte in kuhajte toliko časa, da se sadje zmehča – približno 5 minut.

Zmehčano sadje spasirajte s paličnim mešalnikom in tekočino zavrite. Ko zavre, med mešanjem kuhajte še tri minute.

V še vroče kozarčke z žlico ali zajemalko previdno prelijte še vročo marmelado. Kozarčke dobro zaprite – pomagajte si s kuhinjskim servetom, ker bodo kozarčki in pokrovi vroči. Prepričajte se, da so kozarčki dobro zaprti in da se je naredil vakum in sicer tako, da kozarček, ki ga dobro zaprete, poskusite nežno odpreti. Če ne bo šlo, to pomeni, da se je zaradi vročine vakum dobro naredil vakum in bo marmelada varno shranjena. Zaprte kozarčke pokrijte in pustite, da se ohladijo na pultu.

Marmelado hranite v shrambi, odprt kozarček pa v hladilniku. Uporabite s kruhom, na palačinkah, v pecivu itd.