Roman Zabubljena je zgodba o pedantnem gospodu Ježu, za katero ne vemo, ali je izmišljena, resnična ali prikrojena. Skozi zgodbo vodi pripovedovalka Rita. »Gre za drzen, nekonvencionalen roman, ki se sicer ozira za postmodernističnimi postopki, a jih zasuka po svoje, pri tem pa pokaže tudi velik občutek za besedne igrarije, ironične bodice in predvsem pomensko razprtost. Kljub neulovljivi zgodbi pa je roman pretanjena študija odnosov in navad, želja in obžalovanj - vsega, kar nas dela ljudi,« je v recenziji za Buklo zapisala Veronika Šoster.

Kritiško sito je edina literarna nagrada, ki jo za najboljše literarno delo slovenskega avtorja ali avtorice v preteklem letu podeljujejo literarni kritiki. O dobitniku je odločal 13-članski kritiški forum v dveh krogih glasovanja. Podelili jo bodo v nedeljo ob 15. uri, ko bo sledil tudi pogovor z avtorico.

Za nagrado sta bila nominirana še Goran Vojnović z romanom Đorđić se vrača in Jasmin B. Frelih z romanom Piksli. Oba sta prav tako izšla pri založbi Beletrina.

Ana Marwan se je po študiju primerjalne književnosti na Filozofski fakulteti v Ljubljani leta 2005 preselila na Dunaj, kjer je leta 2008 prejela literarno nagrado Schreiben zwischen den Kulturen. V zadnjih letih se posveča izključno pisanju daljših in krajših proznih besedil v nemškem in slovenskem jeziku.

Leta 2019 je pri avstrijski založbi Otto Müller Verlag izdala knjižni prvenec Der Kreis des Weberknechts. Zabubljena je njen drugi roman, ki pa ga je napisala v slovenskem jeziku. Avtorica je tudi kandidatka za letošnjo avstrijsko nagrado Ingeborg Bachmann, ki jo podeljujejo na Dnevih literature v nemškem jeziku.