»S sporazumom si bomo prizadevali za stabilno dobavo zemeljskega plina v EU iz vzhodnosredozemske regije, kar bo znatno prispevalo k naši energetski varnosti,« je na Twitterju zapisala Ursula von der Leyen.

Komisija pričakuje, da se bo na podlagi sklenjenega memoranduma količina uvoženega plina po tej poti z načrtovanih petih milijard kubičnih metrov v letošnjem letu povečala na sedem milijard, je dejal tiskovni predstavnik komisije Tim McPhie in dodal, da bi se od prihodnjega leta ta količina lahko podvojila.

Sporazum so v Kairu podpisali egiptovski minister za nafto in mineralne vire Tarek El-Mola, izraelska ministrica za energijo Karin Elharar in evropska komisarka za energijo Kadri Simson. Vse tri strani so se zavzele, da bodo sodelovale pri stabilni dobavi zemeljskega plina na način, ki je skladen z dolgoročnimi cilji dekarbonizacije in temelji na tržno usmerjenem oblikovanju cen.

Izraelsko ministrstvo za energetiko je pri tem sporočilo, da bo memorandum omogočil prvi večji izvoz izraelskega plina v Evropo. »To je izjemen trenutek, v katerem mali Izrael postaja pomemben akter na svetovnem energetskem trgu,« je po poročanju španske tiskovne agencije EFE dejala Elharar.

Ob izraelski obali odkrili obsežna nahajališča zemeljskega plina

Memorandum o soglasju bo veljaven tri leta in bo nato samodejno podaljšan za dve zaporedni triletni obdobji. Dogovor lahko prekine katera koli stran s šestmesečnim predhodnim pisnim obvestilom. Prav tako memorandum ni ekskluziven in ne preprečuje izvoza zemeljskega plina v druge države.

Plinovod, ki povezuje Izrael in Egipt, je sicer dolg 100 kilometrov in sega od Ariša, največjega mesta na egiptovskem polotoku Sinaj, do obalnega mesta Aškelon na jugu Izraela.

Ruska invazija na Ukrajino je okrepila svetovno energetsko krizo, kar je EU spodbudilo k iskanju alternativnih virov zemeljskega plina. Komisija je že sredi maja napovedala, da želi še pred poletjem skleniti energetski sporazum z Izraelom in Egiptom glede oskrbe Evrope z zemeljskim plinom. Ob izraelski obali so namreč prav maja odkrili obsežna dodatna nahajališča zemeljskega plina.