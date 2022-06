Kot je izpostavil Matjaž Rakovec, je Mestna občina Kranj prva v Sloveniji, ki na tak način utira pot digitalni preobrazbi. Nekatera mesta v tujini, kot so Barcelona, Dunaj in Montreal, takšne digitalne platforme že uspešno uvajajo oziroma uporabljajo. Rakovec pa je prepričan, da bodo kranjskemu zgledu sledile tudi druge gorenjske in slovenske občine.

»Preko platforme bo potekalo zbiranje, obdelovanje podatkov, ki so potrebni, da bo življenje v občini boljše, da bodo ljudje živeli v zeleni okolici in imeli čim manj stroškov z bivanjem,« je povzel župan in pojasnil, da si želijo vzpostaviti sodobne rešitve, ki bodo postopoma, a korenito spremenile upravljanje mesta.

Rakovec je prepričan, da je Kranj vodilni na področju pametnih mest v državi. Že leta 2020 je občina skupaj z lokalnim gospodarstvom izvedla pilotni projekt Mlaka, kjer so testirali manjšo digitalno platformo. Merili in prikazovali so realne podatke o prometu, hrupu, onesnaženosti zraka, porabi električne energije in vode. Projekt se je izkazal za uspešnega in zdaj ga širijo na celotno mesto.

Pol milijona evrov vredna triletna pogodba

Na javnem razpisu so med petimi prispelimi ponudniki kot najboljšega izvajalca izbrali telekomunikacijsko podjetje T-2, s katerim so danes sklenili skoraj pol milijona evrov vredno triletno pogodbo. Platforma z aplikacijo in prvimi storitvami bo sicer predvidoma začela delovati že v roku pol leta.

Kot je povedal Jure Valjavec, je platforma, ki so jo zasnovali v podjetju T-2, plod domačega slovenskega znanja. »Je enostavna, uporabniku prilagojena in prijazna, kar je predpogoj za dobro uporabniško izkušnjo,« je poudaril in zagotovil, da bo uporaba platforme občanom izboljšala kakovost življenja in pripomogla k njihovi boljši informiranosti, občini pa bo omogočila učinkovitejše poslovanje, komunikacijo z občani ter prepoznavanje njihovih potreb.

Podjetje T-2 sicer pilotni projekt digitalne platforme že izvaja tudi v Logatcu in Skopju. Valjavec pa je prepričan, da bo Kranj, če bo izkoristil vse možnosti, ki jih platforma ponuja, postal pionir in mentor pri vzpostavi pametnih mest v Sloveniji in širše.

Vse informacije na enem mestu

Vodja oddelka za digitalne transformacije pri T-2 Gašper Žerovnik je pojasnil, da bo platforma na enem mestu povezala obstoječe rešitve, aplikacije in podatke s spletnih strani, ki v mestu že obstajajo, hkrati se bodo postopoma dodajale nove vsebine. Uporabniki pa se bodo sami odločili, ali se bodo registrirali in ustvarili svojo digitalno identiteto ter o čem želijo biti obveščeni.

Na enem mestu bodo tako denimo lahko na voljo informacije o prireditvah v občini, o prostih parkirnih mestih, o aktualni kakovosti zraka in vremenskih razmerah, o voznih redih avtobusov in podobno. Rakovec računa, da se bo sistem v prihodnje, vključno z mestno kartico, razširil tudi na druge gorenjske občine.

Z digitalno platformo bo namreč povezana mestna kartica, ki bo prebivalcem omogočala določene ugodnosti in bonitete pri uporabi nekatere infrastrukture in storitev. Izbor izvajalca, ki bo poskrbel za kartico, ki bo hkrati služila tudi kot plačilna kartica, bo kmalu zaključen, v igri pa sta dve banki.

V Kranju so prepričani, da digitalno platformo uvajajo v ravno pravem trenutku, saj je Evropska komisija izbrala Kranj v misijo 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest do leta 2030. To Mestno občino Kranj zavezuje k zniževanju izpustov ogljikovega dioksida, povečanju trajnostne mobilnosti, varčnim gradnjam in uvajanju zelenih površin.

Digitalna platforma bo lahko v pomoč pri zelenem prehodu. Hkrati pa bo prek te misije kranjski občini na voljo veliko znanja in evropskih sredstev za različne projekte, je prepričan Rakovec.