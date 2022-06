Tistega leta je Slovenska popevka postala »festival rock glasbe, šansonov in popevk« in je trajala štiri dni. V sredo, na rock večeru, je nastopilo šest skupin – Predmestje, Izvir, Rudolfovo, Horizont, Prah in Jutro. Zanimivo, bosanska rock skupina Teška industrija je nastopila na večeru popevk. Oto Pestner ni sodeloval le kot pevec, ampak je tega leta napisal tudi glasbo za pesem Poet, ki jo je zapel Franjo Bobinac. Nagrado za skladatelja debitanta je prejel Aleksander Mežek, sedem let starejši od Pestnerja, ki je sicer šest let prej, leta 1971 že zmagal na Slovenski popevki s pesmijo Trideset let.

Kako to, da so izbrali prav njega, da odpoje pesem Vrača se pomlad, nam je Pestner razložil: »Bili so štirje, pet uveljavljenih komponistov, ki so imeli prioriteto, da so za 'popevko' prispevali po tri ali štiri pesmi, preostala kvota je pripadla mlajšim skladateljem. Pri starejših avtorjih je bilo v navadi, da so sami predlagali, kdo naj zapoje njihovo pesem. Silvo Stingl, ki je takrat igral v radijskem orkestru, si je izbral mene. Tako sem se razveselil pošte, kjer je pisalo 'Letos se vidimo na popevki …'. Priložene so bile note z besedilom in takoj sem vedel, da bo to dobra pesem. Obenem sem imel tudi popolno zaupanje v naše vrhunske skladatelje in pisce besedil.«

V angleščini je alternacijo pesmi Vrača se pomlad pel znani angleški pevec Vince Hill, najbolj znan po pesmi Edelweiss. Hill in Pestner sta se tiste dni precej družila: »Bilo mu je všeč naše pivo, tako da me je večkrat prosil, da sva šla v senco lokala pred dvorano.«

Izvajalec:

Oto Pestner

Glasba:

Silvo Stingl

Besedilo:

Elza Budau

Leto:

1977