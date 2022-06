V prvem četrtletju so bili gradbeni stroški za nova stanovanja za 5,8 odstotka višji kot v četrtletju pred tem. Od tistih v prvem četrtletju lani so bili višji za 14 odstotkov, od začetka leta 2020 pa so porasli za 20,4 odstotka.

Stroški gradbenega materiala so se zvišali že šesto četrtletje zapored. Tokrat so v primerjavi z zadnjim četrtletjem 2021 porasli za 5,3 odstotka. Višji so bili tudi kot v prvem četrtletju lani in v prvem četrtletju 2020, in sicer za 24,1 oz. 28,7 odstotka.

Stroški dela pri gradnji novih stanovanj pa so bili v prvem letošnjem četrtletju, po 7,2-odstotnem znižanju v prejšnjem trimesečju, na četrtletni ravni višji za 6,5 odstotka. V primerjavi z zadnjima četrtletjema 2021 in 2020 so bili višji, in sicer za 5,3 odstotka oz. 11,5 odstotka.