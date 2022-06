V kuhinji gostinskega lokala sta se dva zaposlena ob približno 14. uri najprej sprla, prepir pa je prerasel v pretep. Mlajši je starejšega huje poškodoval, vendar pa ni v smrtni nevarnosti. Povzročitelju hude poškodbe so odvzeli prostost in odredili pridržanje zanj, a so ga v večernih urah že izpustili. Zaradi povzročitve hude telesne poškodbe ga bodo kazensko ovadili, so danes sporočili s Policijske uprave Celje.

V enem od celjskih fitnesov pa sta se moška stepla v večernih urah. Eden je bil lažje poškodovan. Sledila bo kazenska ovadba.

Pred gostinskim lokalom v Velenju sta se ob približno 20. uri stepla tuja državljana z bivališčem v Sloveniji. Tudi v tem primeru je bil eden lažje poškodovan. Po zbranih obvestilih bo sledila kazenska ovadba.