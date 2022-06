Perc je magister MBA in univerzitetni diplomirani inženir strojništva. Ima 28 let delovnih izkušenj, vse s področja energetike: šest let je bil direktor Plinarne Maribor in 12 let Energetike Maribor, na Energiji plus pa je bil doslej zaposlen kot prokurist, so sporočili iz Holdinga Slovenske elektrarne (HSE).

Energija plus je nastala leta 2011 z izčlenitvijo dejavnosti prodaje električne energije iz Elektra Maribor. Ta je julija lani s HSE podpisala pogodbo o prodaji oz. nakupu deleža, v začetku tega meseca pa je sklenila še pogodbo o prenosu 51-odstotnega poslovnega deleža v družbi Energija plus. Agencija za varstvo konkurence je lastniški vstop HSE v Energijo plus odobrila sredi maja.

Energija plus je dobaviteljica električne energije in drugih energentov na območju Slovenije, aktivna pa je predvsem na področju dejavnosti nakupa in prodaje električne energije in zemeljskega plina ter pri proizvodnji toplotne energije za gospodinjstva in velike poslovne sisteme. Z vstopom v skupino HSE je poleg ECE, ki se je skupini HSE pridružila oktobra 2021, postala druga družba skupine HSE na področju prodaje električne energije končnim odjemalcem.