Festival bo odprl ameriški bobnar Hamid Drake, ki se bo po februarski premieri v Parizu v Ljubljano vrnil s poklonom pomembni osebnosti iz jazzovske zgodovine Alice Coltrane. Drugo veliko ime bo predstavnik arabske lutnje Anouar Brahem, ki že štiri desetletja v različne kontekste postavlja starodavno tradicijo arabske glasbe. Big band Orkestra Slovenske vojske pa bo pod vodstvom Izidorja Leitingerja izvedel njegovo suito Ushai, nastalo prav za festival.

Vsi trije koncerti bodo v Gallusovi dvorani. Obširen program bo segel še v manjše dvorane CD, ploščad pred njim ter na dva odra v parku Sveta Evrope. Za večino koncertov bo vstop brezplačen.

Programski vodja Bogdan Benigar je ohranil koncept zadnjih let, ko je festival odprl v Park Sveta Evrope pred CD z dvema odroma. Odločil se je za graditev glasbene skupnosti z medgeneracijskim povezovanjem ter približevanje jazzovskih in drugih glasbenih praks širši javnosti.

Povezovanje jazza z drugimi umetnostmi

Ena od iztočnic letošnjega programa je bilo tudi povezovanje z drugimi umetnostmi, kot so video, sodobni ples in poezija, kar bodo s svojimi projekti prikazali Maja Osojnik in Matija Schellander ter Kristijan in Žigan Krajnčan. Novost pa je tudi rezidenčni glasbenik Miha Gantar, ki bo na festivalu koncertno predstavil tri od petih albumov za založbo Clean Feed.

Iz tujine na festivalu pričakujejo še zasedbo Irreversible Entanglements in kitaristko Avo Mendoza iz ZDA, pianista iz BiH Adisa Sirbubala, norveškega in belgijskega kitarista Kima Myhra in Berta Dockxa z zasedbama, francosko-italijanski trio Abacaxi, avstrijski kvintet Chuffdrone in trio turške pevke iz Berlina Cansu Tanrikulu.

Dan pred uradnim začetkom so v Mali galeriji CD odprli razstavo italijanskega fotografa Luciana Rossettija po izboru Žige Koritnika, na Vodnikovi domačiji pa je bil pogovor o jazzovski literaturi.