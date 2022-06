V četrtek bo povečini sončno in vroče. Popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastale posamezne nevihte, zapihal bo severni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne od 26 do 32 stopinj Celzija.

Obeti: V petek bo deloma jasno s kakšno krajevno ploho. Vročina bo prehodno popustila, na Primorskem bo pihala šibka burja. V soboto bo pretežno jasno.

Vremenska slika: Nad srednjo Evropo in severnim Balkanom je območje visokega zračnega tlaka. V višinah doteka k nam razmeroma topel in suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Prevladovalo bo sončno vreme. Na območju Alp bo popoldne in zvečer nastalo nekaj neviht, ki bodo v četrtek pogostejše.

Biovreme: Danes in v četrtek bo vremenski vpliv večinoma ugoden, vremenska obremenitev bo nekoliko povečana v četrtek popoldne in zvečer.