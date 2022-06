»Zaradi računalniške okvare pri podjetju Skyguide so vsi vzleti in pristanki letov na letališču Ženeva do srede, 15. junija, do 11. ure dopoldne prekinjeni. Potniki naj sledijo sporočilom letalskih prevoznikov,«j e na Twitterju zapisala uprava letališča v Ženevi.

Do podobne situacije je prišlo tudi na letališču v Zürichu. »zaradi okvare sistema Skyguide na letališču Zürich trenutno niso mogoči vzleti in pristanki. Trenutno ni jasno, kako dolgo bo prekinitev trajala.

Številna letala, ki bi morala pristati v Zürichu ali Ženevi, so bila preusmerjena v sosednje države, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Prizadeto je bilo informacijsko omrežje, za Švico pa bo veljalo zaprtje zračnega prostora, dokler težava ne bo odpravljena, je sporočilo podjetje Skyguide.

»Ne zdi se, da bi šlo za kibernetski napad,« je za dpa povedal tiskovni predstavnik Skyguide Vladi Barrosa. Dodal je, da je verjetno kriva težava z računalniško opremo. Ni jasno, kako dolgo naj bi trajalo odpravljanje težav, dodaja dpa.

Prizadet je bil jutranji val letov znotraj Evrope in prihodi iz ZDA, zlasti so posledice čutili potniki Swiss Air Lines, hčerinske družbe Lufthanse.

»Prihajajoči leti na daljše razdalje so trenutno preusmerjeni na različna letališča v sosednjih državah, vključno z Lyonom, Milanom in Dunajem,« so sporočili iz družbe. Dodali so, da si prizadevajo čim hitreje najti ustrezne rešitve za potnike.