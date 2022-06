Klasični žar na oglje

Žari na oglje, ki so danes v klasični obliki s pokrovom ali brez njega ali v obliki lahkega pločevinastega kotla, so že od nekdaj priljubljeni iz več razlogov. Predvsem so enostavni za uporabo, sladokusci pa hrepenijo po dimljeni, bogati aromi, ki ga hrani daje vonj oglja. Pri peki nad ogljem je najpomembneje, da oglje najprej razbelimo in ko ogenj povsem ugasne, počakamo da razžarjeno oglje dobi sivkasto prevleko, kar je znak za optimalno temperaturo za pečenje. Pomembno je tudi paziti, da se morebitna maščoba, ki se cedi skozi rešetke, ne vname, kar se pogosto zgodi pri kakšnih mastnejših kosih. Skratka, ognja med pečenjem ne sme biti! Prednost žara na oglje je tudi razmeroma konstantna temperatura. Žari s pokrovom imajo še nekaj dodatnih prednosti, med drugim lahko v njih hrano počasi dimimo, s čimer tudi najtrše kose mesa spremenimo v »kot puter« mehke dobrote. Če vam je všeč možnost prenašanja, je najboljša izbira žar v obliki pločevinastega kotla, saj je lahek in za uporabo običajno zahteva manj oglja.

Keramično jajce – »kamado« žar na oglje

Žar v obliki velikega, težkega keramičnega jajca, je zelo izpopolnjena različica žara na oglje in je v zadnjih letih postal izjemno priljubljen. Deluje na enak način kot žar v obliki pločevinastega kotla, vendar se od njega v številnih točkah izrazito razlikuje. Med drugim ima bolj podolgovato obliko jajca in je veliko težji od pločevinastega, kar zaradi ogromne akumulacije toplote prinaša bistvene prednosti. Pretok zraka in s tem temperaturo uravnavamo na spodnjem in zgornjem delu in že majhna prilagoditev lahko povzroči znatno spremembo temperature. Zaradi debeline in teže »kamado« žara njegovega pokrova običajno ne odstranimo in je z osnovo žara povezan z močnimi, vzmetnimi tečaji. Tovrsten žar pred začetkom pečenja segrevamo od 45 minut do ene ure, da se njegove debele stene približajo želeni temperaturi. Za vir toplote uporabimo popolnoma naravno oglje iz trdega lesa, ki proizvede manj pepela kot briketi iz oglja, poleg tega takšno oglje prinese najboljši okus. »Kamado« je izjemno vsestranski, z njim lahko tudi dimimo, zaradi toplotnega odbojnika med vročim ogljem in hrano pa deluje kot pečica, saj enakomerno prenaša toploto na vašo hrano iz vseh smeri. To omogoča pripravo najrazličnejših jedi, v njem na temperaturah okoli 400 in več stopinj denimo odlično uspejo prave neapeljske pice! Meja je le vaša ustvarjalnost. In še to: poimenovanje kamado prihaja iz japonščine, kjer se tako imenujejo tradicionalne keramične peči za pripravo hrane.

Žar na plin

Nekateri prisegajo na plinski žar, ki ima resda svoje prednosti, ampak tudi očitne slabosti. Ni se treba ukvarjati z ogljem, le vključimo ga in počakamo nekaj minut na pravšnjo temperaturo, nato pa se lotimo peke. Rezultat je lahko vrhunski, le z eno pomanjkljivostjo, ki se zdi sicer bistvena: ni prijetne arome, ki ga pečeni hrani zmore dati edinole oglje oziroma les. Plinski gorilniki v žaru oddajajo toploto, ki na hrano deluje od spodaj – neposredno ali posredno. Med največje prednosti žara štejemo, da so priročni, da se hitro segrejejo in da ponujajo veliko dodatkov, kot so stranski gorilniki, luči, vgrajeni termometri za živila in namenska območja za pečenje mesa … Plinski žar je kot plinska peč – se takoj vklopi in zahteva najkrajši čas predgretja, preden lahko začnemo peči. To je priročno, vendar – kot rečeno – plin ne bo priskrbel tiste značilne arome oglja. Enako velja za plinske žare z ravno ploščo, ki imajo tudi veliko prednosti. Denimo zelo lahko jih je očistiti in na njih se po mojstrovinah žara spečejo najboljše palačinke za sladico …

Žar na pelete

Pri nas je ta vrsta žara še novost, čeprav jih po svetu poznajo že približno 30 let. V zadnjih letih postajajo priljubljeni kot priročna alternativa žarom na oglje z veliko prednostjo pred plinskimi žari – hrani dodajo prijetno aromo. Ena največjih prednosti žara na pelete je, da lahko v njem odlično dimimo! Kakovostne lesne pelete, namenjene pripravi hrane, naložimo v zalogovnik in jih polž samodejno odmerja v izgorevalno območje. Vse deluje samodejno, le elektronsko nastavimo temperaturo, počakamo, da se ogreje, in začnemo peči. Temperaturo v žaru lahko pri sodobnih modelih nadzorujemo na daljavo, s tehnologijama wi-fi in bluetooth, kar je posebno priročno pri daljšem času priprave, ko dimimo, pečemo ali karameliziramo naše najljubše jedi z žara. Potrebujemo pa električno vtičnico, zato za piknik v naravi ta vrsta žara ni primerna.

Električni žar

Električne žare lahko delimo na infrardeče in takšne z ravno ali narebreno ploščo. Pri prvih pečemo na klasičnih rešetkah, pod katerimi oranžno žari električna spirala, kot pri kopalniški infra peči. Prednost je, da odvečna maščoba odteče v lovilno posodo, z njo pa pogosto tudi okusni sokovi. Prednost električnih žarov s ploščo je razmeroma enostavno čiščenje, saj so večinoma prevlečeni s teflonsko prevleko. Prednost električnih žarov nasploh je, da se hitro segrejejo in jih lahko uporabimo v vsakem vremenu ter so varni za uporabo tudi tam, kjer je prepovedana uporaba odprtega ognja – denimo v kampu. Kar se tiče okusa hrane, velja podobno kot pri plinskem žaru.

Kakšen je vaš slog pečenja na žaru? Preden se odločite, katera vrsta žara je najprimernejša za vas, razmislite: Ali je na vašem vrtu ali terasi električna vtičnica ali je elektrika na voljo vsaj s podaljškom? Brez vtičnice električni žar ali žar na pelete ne bo idealna izbira. Ali boste pekli za cel regiment? Morda razmislite o nekaterih prednostih plinskega žara z veliko prostora za kuhanje in stranskimi gorilniki, da bo vse, od pečenega fižola do čilija ali juhe, pripravljeno za postrežbo, ko bo skupina sedla za mizo. Ali imate prostor in ustrezno podporo za težak žar? "Kamado" je kar zahteven glede teže in prostora, seveda odvisno od velikosti. Ampak je sam po sebi fantastična izbira. Ali pogosto pečete po hitrem navdihu? Če je vaš slog spontanost, počasno segrevanje žara verjetno ni prednost. Ste zanesenjak, ki niti v sanjah ne postregel dobrot z žara brez dimljene arome? Plinski, infrardeči in žar z ravno ploščo za vas morda niso najboljša izbira, čeprav imajo tudi kakšno prednost.