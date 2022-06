Najbolj razširjena senčila na naših terasah so zložljive tende in senčni dežniki. Priljubljeni so zaradi dostopne cene in enostavne postavitve, vendar z njimi težko zagotavljamo celodnevno zaščito pred soncem ali dežjem. Zelo pogoste so tudi lesene pergole in brajde, na katerih senco ustvarjajo vinska ali okrasna trta, bršljan in druge vzpenjavke. Ob sodobnih novogradnjah si najlažje predstavljamo lamelne tende in senčna jadra – sodobna zunanja senčila, o katerih govorimo v nadaljevanju.

Lahkotna senčna jadra

Senčna jadra so privlačna senčila, ki se na vrtovih pojavljajo šele zadnjih nekaj let. Največkrat gre za trikotno ali štirikotno tkanino, ki je na eni strani navita na cev, odvija pa se z jekleno pletenico, ki vleče senčilo v pravo smer. Napeto senčilo deluje, kot da lebdi v zraku in sploh daje vtis zračnosti in elegance. Potrebuje malo konstrukcije; na eni strani je navijalna cev pritrjena na objekt, jeklenica z mehanizmom za odpiranje pa je pritrjena na dva zunanja stebra ali sosednji objekt. Stranice senčnih jader so konkavno ukrivljene, kar zagotavlja pravilno napetost in razporeditev teže. Njihov videz je zato precej atraktiven in včasih jih je težje umestiti ob objekte, kjer ni dovolj prostora, da bi vpadljiv videz prišel do izraza. Cenovni razpon senčnih jader je velik, a gre za precej dostopno zunanje senčilo. Cena kakovostnih fiksnih jader brez sistema za odpiranje se začne pri približno 100 EUR, lahko pa si omislimo avtomatsko zapiranje, osvetlitev, IR-grelnike … Glede barv – temnejši odtenki so nagnjeni k bledenju zaradi UV-žarkov, bela jadra pa slabo zasenčijo. Najboljša izbira so umazano rumeni in peščeni odtenki, preverite pa tudi kakovost tkanine.

Lamelna senčila kljubujejo vetru in dežju

Senčenje sodobnih novogradenj je pogosto izvedeno z lamelnimi senčili. Nameščena so na fiksnem kovinskem ogrodju, lamele iz aluminija ali umetnih mas pa sestavljajo streho ali vertikalne površine. Glavna značilnost je spreminjanje kota lamel. Na ta način senčenje prilagodimo kotu sončnih žarkov, da na teraso spuščamo več ali manj svetlobe. Odlično se obnesejo na terasah, s katerih skozi panoramsko steno vstopamo v bivalne prostore. Fiksna senčnica pred takšnim oknom bi prostoru vzela velik del sončne svetlobe, gibljive lamele pa omogočajo največ prilagajanja funkciji prostora. Paviljoni z lamelnimi strehami so senčila višjega cenovnega razreda, a so odporna proti vetru, snegu in v mnogih primerih tudi dežju. S kakovostno lamelno streho lahko pred hišo ustvarimo teraso ali letno kuhinjo, na kateri uživamo ne glede na vreme. Zaščita pred dežjem je v zavetrnih legah tako zanesljiva, da pod takšne senčnice brez skrbi nameščamo vrtno pohištvo z blazinami in druge elemente, ki niso najbolj odporni proti vlagi. Lamelna senčila so lahko razmeroma velika naložba. Zaradi kovinske konstrukcije in mehanizmov za premikanje aluminijastih lamel je cena po naročilu izdelanega senčila z motornim pogonom že na majhni terasi več kot deset tisoč evrov.

Naravna senca – zračna, a počasna

Tradicionalne lesene brajde in pergole imajo tudi danes pomembno mesto ob naših domovih. Naravna senca je zračna, zaradi česar nam v senci dreves ni tako vroče kot pod senčilom iz umetnih materialov. Težava pri naravnem senčenju je čas rasti, saj bomo po zasaditvi na rezultat čakali več let. Drevesa rastejo več deset let, hitrejši so trta, bršljani in podobne vzpenjavke. Zasajevanje rastlin za senco je dolgoročen projekt, a sčasoma bomo imeli v okolju pristen preplet dela človeških rok in narave. Najboljšo senco dajejo odrasla drevesa, ki jih je v primeru gradnje smiselno ohraniti, če je to izvedljivo in v skladu z gradbenimi načrti. Velika drevesa mečejo senco na zunanje površine, hladijo pa tudi celoten objekt in zmanjšujejo potrebo po uporabi klimatske naprave.

Senca na terasi ima pomembno vlogo

Senčna terasa ima veliko vrednost. Če je senca zračna in trdna, bo terasa poleti lahko v uporabi ob vsaki uri dneva in dosegli bomo optimalno povezavo med notranjimi in zunanjimi prostori. Na potrebo po senčenju vpliva tudi lokacija zunanjih površin. Položaj terase naj bi bil tak, da omogoča enostavno prehajanje iz notranjosti, da imamo nekaj razgleda in da se sonce kdaj tudi skrije za hrib. Če vam uspe rešiti vse dileme in poleg tega teraso zasnovati tako, da vas na njej zjutraj ogrejejo prvi sončni žarki, potem pa v njej najdete senčno zavetje, ste lahko prepričani, da bo vaš vrt pravo domače zatočišče.