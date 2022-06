Nemški »elf« se je poigral z Italijo. Za izbrance Hansija Flicka je prvi gol dosegel Joshua Kimmich v 10., v izdihljajih prvega polčasa pa je na 2:0 povišal Ilkay Gundogan po natančnem strelu z 11-metrovke. V drugi polovici tekme sta zadela še Thomas Müller (51.) in Timo Werner (68., 69.). Za Italijane sta zadela Wilfried Gnonto (78.) in Alessandro Bastoni (94.).

Na stadionu Molineux v Wolverhamptonu so naši zahodni sosedi na kolena položili lanske evropske podprvake. Junak dvoboja je bil Roland Sallai, igralec nemškega Freiburga je prvi gol dosegel v 16., drugega v 70., zadnja žeblja v angleško krsto pa sta zabila Zsolt Nagy v 80. in Daniel Gazdag v 89. minuti.

Po štirih tekmah je v vodstvu Madžarska s sedmimi, Nemčija je zbrala šest, Italija pet, Anglija pa dve točki.

»Tulipani« so na svoji četrti tekmi dosegli tretjo zmago. V obračunu proti Valižanom sta v prvem polčasu v Rotterdamu zadela Noa Lang (17.) in Cody Gakpo (23.), zmagoviti gol pa je dosegel Memphis Depay v sami končnici dvoboja. Za goste sta zadela Brennan Johnson (26.) in Gareth Bale (092./11 m). Poljaki na drugi tekmi niso bili kos Belgijcem, edini gol v Varšavi je zabil Michy Batshuayi (16.).

V tej skupini vodi Nizozemska z 10 točkami, Belgija ima sedem, Poljska štiri, Wales pa točko.

V ligi B je Škotska v Erevanu visoko premagala Armenijo s 4:1, Ukrajina in Irska pa sta se na drugi tekmi v skupini 1 v poljskem Lodžu razšli z 1:1. V skupini 3 sta bili prav tako dve tekmi: Črna gora je v Bukarešti premagala Romunijo s 3:0, potem ko je »hat-trick« dosegel Stefan Mugoša, BiH pa v Zenici Finsko s 3:2.

V ligi B nastopa tudi Slovenija, ki je z dvema točkama na zadnje mestu v skupini 4. Norveška je zbrala 10, Srbija sedem, Švedska pa tri točke.