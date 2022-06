O razlogih za vložitev deklaracije je Grims dejal: »Gre za dejstvo, da se je v Ukrajini začela agresija 24. februarja, ko je Rusija frontalno napadla praktično celotno območje Ukrajine. Kasneje se je sicer reorganizirala, vendar posledice napada, ki se je odvijal recimo na območju Buče, odmevajo po celem svetu.« Grims je za te zločine dejal, da imajo jasne znake genocida. V evropskem parlamentu sprejeto besedilo poziva EU, naj podpre ustanovitev posebnega mednarodnega sodišča za kaznovanje agresije nad Ukrajino (za to mednarodno kazensko sodišče nima pristojnosti), pred katerim bi obravnavali ruske politične voditelje in vojaške poveljnike ter njihove zaveznike. V SDS so predsednico DZ Urško Klakočar Zupančič tudi pozvali, naj povabi ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, da nagovori slovenski parlament. Sprva so omenjali premierja Denisa Šmigala in ne Zelenskega, a so zatrdili, da je šlo za lapsus.