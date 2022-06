Fotografija: Nagrajena knjiga Nika Erika Neubauerja

V Belfastu do konca meseca poteka bienale Belfast Photo Festival. Na ogled so številne razstave svetovnih fotografov. V razstavišču Belfast Botanic Gardens pa je na ogled zbirka nagrajenih fotografskih knjig. Med njimi je tudi knjiga Ko greš na jug, vedno jokaš dvakrat/You Always Cry Twice When You Go to the South slovenskega fotografa Nika Erika Neubauerja, ki fotografira tudi za Dnevnik. Izbor najboljših fotografskih knjig je delo žirije, ki jo sestavljajo kuratorji muzejev in galerij, kot sta londonska TATE Modern in V&A Museum, ter uredniki fotografije revij ter agencij, kot so Magnum, The New Yorker in Time. Nik Erik Neubauer je fotografije, objavljene v knjigi, posnel na jugu Italije, lani pa so bile razstavljene v ljubljanski galeriji Fotografija. cr