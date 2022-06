Po 14. lovoriki Rafaela Nadala v Parizu so vse oči uprte v travnati del teniške sezone, ki je vselej najkrajši. Slovenski teniški igralci so travnati del sezone začeli slabo, saj so na najvišji ravni med posamezniki dosegli le eno zmago. Tamara Zidanšek (58. na svetovni lestvici) je v Hertogenboshu z 1:6, 6:2, 6:4 premagala Francozinjo Harmony Tan (120). Konjičanko je prejšnji teden na Nizozemskem v drugem krogu s 6:1, 6:1 nadigrala Američanka Caty McNally (197.), včeraj pa je morala v Berlinu s 5:7, 1:6 priznati premoč lanski zmagovalki turnirja Rusinji Ljudmili Samsonovi. Kaja Juvan (60.) je v ponedeljek v Birminghamu s 6:7 (2), 6:7 (5) izgubila proti Američanki Lauren Davis (108.), že prejšnji teden pa je v Hertogenboshu Aljaž Bedene (183.) s 5:7, 5:7 izgubil proti Nizozemcu Tallonu Griekspoorju. Za največji slovenski teniški uspeh na travi je poskrbela znova najboljša Slovenka na teniški lestvici Tamara Zidanšek, ki je v Hertogenboshu skupaj z Ellen Perez osvojila turnir med dvojicami. Zanimivo je, da sta Slovenka in Avstralka sploh prvič igrali skupaj, v finalu pa sta v močno podaljšani igri rešili zaključno žogico Belgijki Elise Mertens in Rusinji Viktoriji Kudermetovi.

Novi nizozemski junak

Tim Van Rijthoven je ime, ki je bilo do začetka prejšnjega tedna znano le redkim teniškim spremljevalcem. Toda Nizozemec je šokiral teniško javnost na domačem turnirju v Hertogenboshu ter kot povabljenec na turnir dvignil pokal. Na ponedeljkovi svetovni lestvici je napredoval za 100 mest in postal 106. igralec sveta ter naredil velik korak k razpoznavnosti. Na zmagoviti poti je 25-letni Nizozemec do finala premagal takšna teniška mojstra, kot sta Američan Tylor Fritz (14. na svetu) in Kanadčan Felix Auger-Aliassime (9.). Piko na i je postavil v finalu, v katerem je v eni uri s 6:1, 6:4 opravil z Rusom Daniilom Medvedjevom, od ponedeljka znova prvim igralcem sveta.

Nizozemec je po zmagi opravil številne intervjuje, povzemamo tistega, ki ga je dal spletni strani atptour.com. Izpostavil je, da je ves čas igral na krilih sijajne podpore s tribun, ki je bučno navijala zanj. Zahvalil se je podpornikom, ki so verjeli vanj, kljub temu pa si ni nikoli mislil, da mu bo uspelo kaj podobnega. Zdaj so mu zrasli apetiti in se želi najprej uvrstiti med najboljšo stoterico, v nadaljevanju pa postati najboljši nizozemski igralec. Pred njim sta na lestvici Botic van de Zandschulp (29.) in Tallon Griekspoor (61.).

Slovo Monice Puig

V tenisu so sicer v središču dogajanj vselej turnirji za grand slam, največji četverici pa sledijo mastersi. A tudi olimpijske igre so dobile posebno veljavo, predvsem odkar je velika trojica Roger Federer, Rafael Nadal in Novak Đoković oznanila, da je zlata olimpijska kolajna mejnik, ki si ga želi doseči vsak športnik. Izmed igralcev, ki so osvojili vsaj 20 grand slamov, so bili doslej olimpijski prvaki med posamezniki Nemka Steffi Graf (Seul 1988), Američanka Serena Williams (London 2012) in Španec Rafael Nadal (Peking 2008), medtem ko Đokoviću in Federerju podvig ni uspel. Je bil pa Švicar leta 2008 s Stanom Wawrinko olimpijski prvak med dvojicami.

Vsaj toliko medijske pozornosti kot najboljši igralci vseh časov so bili v soju olimpijske slave deležni igralci, ki so pripravili velika presenečenja. Mednje sodi Monica Puig, ki je pred šestimi leti v Riu de Janeiru v uvodnem krogu premagala Polono Hercog, v finalu pa Nemko Angelique Kerber ter postala senzacionalna olimpijska prvakinja. Postala je prva Portoričanka z zlato olimpijsko kolajno, na svetovni lestvici pa se je prebila najvišje na 27. mesto. Pred dnevi je sporočila, da končuje športno pot. »Pri 28 letih sem začutila, da imam igranja dovolj. Zadnja tri leta so bila po številnih poškodbah posebej stresna,« je sporočila. Glede na to, da je Monica Puig prepoznavna v športnem svetu, ji vsaj v bližnji prihodnosti ne bo treba trošiti prihrankov, saj bo strokovna teniška komentatorka pri ESPN.

Artnak uspešen v Sarajevu

Bor Artnak sodi med najobetavnejše slovenske teniške igralce. Glede na to, da slovenski moški tenis nima široke baze, je član Asa Litija še pred polnoletnostjo dobil priložnost v Davisovem pokalu. Pred tedni je optimističen odpotoval v Pariz, kjer se je v boj med vrstniki podal kot 14. mladinec na svetovni lestvici. Njegov izkupiček je bil ničeln, saj je tako med posamezniki kot dvojicami izpadel že v prvem krogu. Med posamezniki ga je s 4:6, 6:4, 6:3 premagal domači povabljenec Barbier Gazeu.

Na začetku tega meseca, 4. junija, je Artnak postal polnoleten, za rojstni dan pa si je priigral lepo darilo. V Sarajevu je namreč med posamezniki osvojil svoj prvi profesionalni turnir WTT z nagradnim skladom 15.000 ameriških dolarjev. Na zmagoviti poti je v petih dvobojih izgubil dva niza, v finalu pa je bil s 6:1, 7:5 boljši od leto starejšega Srba Stefana Popovića (962. na svetovni lestvici).