Zgolj izkazovanje pravšnjosti?

Pred zgradbo slovenskega zunanjega ministrstva na vogalu Prešernove in Šubičeve ulice so izobešene zastave Republike Slovenije, zveze Nato in Evropske unije ter mavrična zastava LGBTQ+. Zastava Nata je nedvomno na mestu, četudi bi človek utegnil pomisliti, da razkazovanje simbola vojaške zveze pred institucijo, ki bi se morala ukvarjati z diplomacijo, ni najprimernejše. Ampak dejstvo je, da Nato odločilno določa in usmerja našo zunanjo (in še kakšno) politiko, tako kot sicer tudi politiko EU. Tudi evropski »zunanji minister« se je javno odrekel diplomaciji in zagovarjal vojaško rešitev krize v Ukrajini. Politično pobudo in vodstvo je torej prepustil zvezi Nato.