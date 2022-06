Brexitski sporazum še vedno ni spečen

Brexitski sporazum, katerega ključni del je severnoirski protokol, ki naj bi ohranil nevidno mejo med Republiko Irsko in Severno Irsko ter težko doseženi mir na Severnem Irskem, je bil pripravljen »za peko« dan pred parlamentarnimi volitvami v Britaniji decembra 2019. To je v kuhinji restavracije, v kateri je v končnici volilne kampanje pred televizijskimi kamerami igral vlogo kuharskega pripravnika, trdil premier Boris Johnson. »Imamo dogovor. Pripravljen je za v pečico. Glasujte jutri za konservativce, da izpeljemo brexit,« je 11. decembra 2019 tvitnil Johnson. Dan kasneje je njegova konservativna stranka osvojila 43,6 odstotka glasov volilcev, največ po letu 1979, ko je prišla na oblast razvpita desničarska ikona Margaret Thatcher. Brexitske in druge laži so mu prinesle 80 poslancev (orjaške) večine v parlamentu. Že septembra 2020 je EU grozil s tem, kar se je zgodilo ta ponedeljek, namreč da bo črtal dele severnoirskega protokola. Večina na Otoku je prepričana, da ga Johnson, razvpit ne samo po lažeh, ampak tudi po površnosti, ni niti prebral, preden ga je podpisal. Zdaj je nadgradil skoraj dveletne grožnje s predlogom zakona, ki je spisan tako, da lahko črta skoraj vse, kar vsebuje protokol.