Četudi je slovenska politika kadrovsko vse šibkejša, v primežu negativne selekcije, kar nikakor ni od včeraj, je ekspresni vzpon Goloba na tron dokaz, da se večina ljudi ne vidi v vzorcih vse večje radikalizacije in polarizacije, ki smo ji, globalno in lokalno, priča zadnje obdobje in katere največji sponzor pri nas je ravno Janševa SDS. Toda Golobov pojav in zmaga sama po sebi nista in ne bosta dovolj, da bi v politiki prišlo do depolarizacije. Lahko pa sta prvi korak. x Večer