Ociganiti Rome za tolikšno znano vsoto (o neznanih nadaljnjih bi lahko samo ugibali) bi moralo biti kaznivo: glavna »romska problematika« je pomoč Romom pri vključevanju v socialni progres. Za to morajo biti šolani, strokovno kvalificirani in organizacijsko vključeni. Za dosego teh ciljev morajo deli romske populacije šele dobiti dostop do vode in osnovnega bivališča, med drugim celo, da lahko otroke pošljejo v vrtec in šolo. Pri vključevanju v vrtec in šolo je samoumevno treba upoštevati njihovo jezikovno izhodišče. Vsi ti procesi potrebujejo denar, in če je ta neporabljen, se to pravi, da naloge niso bile opravljene. In tu se srečamo z besedo odgovornost.

Ta beseda ima dva pomena. Po enem pomenu gre za družbeni rang: največjo odgovornost ima tisti, nad katerim je samo nebo. Iz te »odgovornosti« se norčuje Šalamunov verz »odgovornost, barok, prehrana naroda«, prepoznamo pa jo tudi v Počivalškovem prihranku romskega denarja. Drugi pomen pa je razviden iz zveze: »klicati na odgovornost«. In tisti, ki so ociganili Rome, ker niso smiselno porabili romskega denarja, morajo bili res že enkrat poklicani na odgovornost.

Božidar Debenjak, Ljubljana