Jesenice. Razširjeni energetski pregled in statično poročilo o kopališču zaradi dotrajanosti bazenske školjke opozarjata na visoko tveganje za varnost kopalcev, so sporočili iz kabineta jeseniškega župana. Pregled je zaradi dotrajanosti bazena in velike večletne izgube vode skozi vidne razpoke bazenske školjke pri podjetju Energomen naročil upravljalec kopališča, Zavod za šport Jesenice. V poročilu o pregledu je bila zaznana in dokumentirana nevarnost za kopalce in zaposlene s predlogom za pregled varnosti nosilne konstrukcije in statike objekta, so včeraj sporočili z Občine Jesenice. Avtorji poročila so opozorili tudi na potencialno možnost električnega udara zaradi zastarele elektroinštalacije. Letos so zato naročili še izdelavo preiskave nosilne konstrukcije objekta s statičnim preračunom. To je opravil Gradbeni inštitut ZRMK, v končnem poročilu pa zapisal, da nosilnost konstrukcije bazenske školjke ni več zadostna, kar pomeni visoko tveganje za varnost kopalcev. Tako bo kopališče Ukova letos ostalo zaprto. »Prejeto poročilo nas žalosti, saj bo kopališče Ukova letos manjkalo marsikateremu Jeseničanu, vendar pa smo se slabega stanja bazena zavedali, kar je tudi razlog, da smo analizo tudi naročili,« je povedal jeseniški župan Blaž Račič.

Občina Jesenice je sicer že pred nekaj leti preigravala možnost, da bi bazenski kompleks sanirali in nadgradili ali pa prestavili na drugo lokacijo. Toda samo sanacija bazenske školjke s strojnico bi stala okoli dva milijona evrov, zato te možnosti v svojem kratkoročnem načrtu za zdaj ne vidijo. »Smo pa v proračun Občine Jesenice že vključili sredstva za prostorsko preveritev lokacije na občinskih zemljiščih ob Savi pod Hrušico za umestitev športnih (vodnih) površin in turističnih zmogljivosti. Ne gre za kratkoročno rešitev, ki bi rešila to kopalno sezono, vendar pa verjamem, da bi Jesenice kot občina imele veliko več od takšne rešitve kot od nadaljnjega vlaganja znatnega denarja v že star in dotrajan bazen Ukova,« je še pojasnil Račič.