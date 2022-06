Ob začetku kolesarske konference so govorniki poudarili, da je treba mesta vrniti ljudem. Ob tem pa so organizatorji meščane presenetili s še eno prečudovito potezo: kolesa sistema izposoje koles Bicikelj so parkirali na Gospodarskem razstavišču, saj so namenjena delegatom, da se bodo lahko z njimi popeljali po mestu, v tem času pa jih meščani ne bodo mogli uporabljati. Mestna uprava je uporabnike sicer prosila za razumevanje, a sedaj je jasno, kaj so mislili z vračanjem mesta ljudem – med prisilnim jutranjim pešačenjem v službo se meščani najbolje povežejo z mestnimi ulicami.