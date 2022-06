Več kot štiri tone zaseženega kokaina, vrednega najmanj 240 milijonov evrov, ter 38 aretiranih v Evropi in Kolumbiji kaže na izjemen zaključek obsežne, leto dni trajajoče mednarodne policijske operacije, ki se je prejšnji teden zaključila v tržaškem pristanišču. Gre za eno največjih racij na področju trgovine s prepovedanimi drogami na naši celini, italijanskim kolegom pa so na pomoč priskočili tudi slovenski policisti. Akcija se je začela daleč stran od Trsta, v Kolumbiji, kjer je tajni agent pri zloglasnem Zalivskem klanu naročil večjo pošiljko kokaina za Evropo. Prvo, težko 300 kilogramov, so v Italijo dostavili s komercialnim letom, čeprav je tihotapljenje po morskih poteh veliko bolj običajno, preostale štiri tone pa so najprej spravili do Madrida, nato pa z vojaškim letalom do naše zahodne sosede. Cilj je bil Trst, kjer sta blago pričakala italijanska policista, dlje časa infiltrirana v kriminalno podzemlje.

Mojstrska prevara policije

»Nismo vedeli, kdo jo bo prišel prevzet, saj se v teh krogih vse imenuje z vzdevki. Agenta sta čakala, da vidita, kdo se bo pojavil,« so za italijanske medije pojasnili v uradu finančne policije. Dolgo jima ni bilo treba čakati, saj so po pakete kmalu prišli albanski, moldavski, srbski, črnogorski in bolgarski kurirji, ki niso niti slutili, da bodo kmalu pristali v zaporu. 38 ljudi so aretirali, med njimi državljane Italije, Nizozemske, Srbije, BiH, Hrvaške pa tudi Slovenije, trem je uspelo pobegniti. Poleg zaseženega kokaina, v Kolumbiji vrednega sto milijonov evrov, njegova vrednost pa bi se v Evropi najmanj podvojila, je policija zasegla še dva milijona evrov in več vozil. Več kot leto dni trajajočo operacijo so koordinirali pod vodstvom tržaškega tožilca Federica Frezze. S tremi policisti pod krinko so dostave pošiljk spremljali iz prve vrste, se dokopali do informacij o preprodajalcih, kupcih, prodajalcih, dobili so kontakte, imena in šifre za komunikacijo … Po poročanju italijanskih medijev gre za mojstrsko prevaro brez primere, prvo takšno v zgodovini, v kateri so policisti pretentali kriminalce. Nadzorovali so namreč kar devetnajst pošiljk. Kolumbijska policija jih je prestregla, še preden so zapustile državo, jih tajno dostavila v Italijo, kjer so jih prevzeli agenti pod krinko in jih dostavili dalje nič hudega slutečim kupcem.

Izdale so ga vzmetnice

Kot že omenjeno, klobčič se je začel odvijati lani v Kolumbiji. Policisti iz Bogote so italijanske kolege obvestili, da preprodajalci mrzlično iščejo varne kanale za tihotapljenje droge v Italijo. Povečini je šlo za pripadnike trenutno najzloglasnejšega kartela Zalivski klan, ki ga je vodil Dario Antonio Usuga, znan pod vzdevkom Otoniel. Trije policisti so se infiltrirali v kriminalno mrežo. »Tarča operacije je bil ravno ta klan, ki je več kot kartel – v njem so pripadniki vojske in paravojaških skupin in nadzoruje ogromna območja Kolumbije,« je tožilec Frezza pojasnil na tiskovni konferenci. Oktobra lani so v skrivališču globoko v kolumbijski džungli aretirali 50-letnega Otoniela, njegovo prijetje, pri katerem je sodelovalo 500 vojakov s podporo 22 helikopterjev, pa so primerjali s padcem legendarnega Pabla Escobarja. Brutalnega krvoločneža, ki naj bi si – poleg trgovine z drogo – roke mazal tudi s krvjo nedolžnih žrtev, obenem pa posiljeval deklice in jih imel za sužnje, so dolgo lovili. Komuniciral je namreč le prek kurirjev, telefona ni uporabljal. Zaradi strahu pred oblastmi naj bi spal pod milim nebom. A zaradi težav s hrbtenico vseeno na posebnih anatomskih vzmetnicah, ki so pripeljale do konca njegove svobode. Preiskovalci naj bi ga našli prav po sledi vzmetnic, na pomoč pa jim je priskočil še eden od njegovih psov čuvajev, ki naj bi ga kolumbijski policisti »prepričali«, da jih je vodil do gospodarja. Maja letos so ga izročili ZDA.