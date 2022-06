Na levi sredini je ostala močna demokratska stranka, nadaljuje pa se zaton Gibanja petih zvezd, ki se je rodilo kot populistično zavezništvo proti političnim elitam, zdaj pa se pod vodstvom nekdanjega premierja Giuseppeja Conteja poskuša umestiti kot klasična levosredinska stranka. Razen Bratov Italije so ostale tri omenjene stranke vse članice vlade narodne enotnosti premierja Maria Draghija. Občinske volitve so služile tudi kot merjenje vmesnega časa pred parlamentarnimi prihodnje leto, pomembne pa so bile tudi za slovensko skupnost. Iz njenih vrst je bil za župana občine Devin - Nabrežina izvoljen Igor Gabrovec, ki je že prevzel županovanje in dal na mestno hišo nemudoma izobesiti slovensko zastavo. Gabrovec je dolgoletni član deželnega sveta Furlanije - Julijske krajine. V občinskem svetu pa bo od šestnajstih članov kar enajst Slovencev. V Gorici bo na županskih volitvah potreben drugi krog. V prvem je kandidatka leve sredine Laura Fasiolo, ki jo podpira tudi stranka Slovenska skupnost, za enajst odstotnih točk zaostala za aktualnim desnosredinskim županom Rodolfom Ziberno.