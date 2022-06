Aleksej Navalni je bil iz zapora, kjer prestaja 11-letno zaporno kazen, po hitrem postopku premeščen ne neznano lokacijo. Volkov je prek aplikacije Telegram sporočil, da je odvetnik prišel k Navalnemu v zapore v kraju Pokrov, kjer so mu povedali le, da Navalni ni pri njih. »Kje je Aleksej sedaj in kam so ga odpeljali, ni znano,« je še sporočil Volkov. Njegovi svojci in sodelavci o premestitvi niso bili obveščeni.

Najverjetne je bil premeščen v kazensko kolonijo s še strožjim režimom, domnevajo sodelavci, ki jih skrbi predvsem za njegovo varnost.