Ime Türk Hava Yollari je sicer že uveljavljeno ime letalskega prevoznika znotraj Turčije. Turčija tako stopnjuje prizadevanja, da bi bila v mednarodni skupnosti znana kot Türkiye, in ne Turkey, kot doslej. Ta mesec so spremembo že potrdili v Združenih narodih in tako ugodili želji Ankare. »Turkey ne obstaja več, samo še Türkiye,« Erdogana povzema nemška tiskovna agencija dpa.

Ankara je angleškemu prevodu imena države dolgo časa nasprotovala, med drugim ker je turkey v angleščini tudi izraz za purana. Kritiki medtem potezo vidijo kot poskus turških oblasti za pridobitev glasov v nacionalističnem taboru.